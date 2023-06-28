Сводка Генштаба: РФ изо всех сил пытается остановить наступление Украины

На запорожском и херсонском направлениях российская армия сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения украинских войск.

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Детали: Сообщается, что на этих направлениях враг нанес авиаудары в районах Левадного и Малой Токмачки Запорожской области, а также совершил артиллерийские обстрелы около 30 населенных пунктов.

По данным ГШ, в течение суток россияне нанесли 2 ракетных и 44 авиационных ударов, совершили около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. К сожалению, кроме разрушенной инфраструктуры, пострадали мирные люди.

Реклама:

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на лиманском, бахмутском и марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось около 20 боевых столкновений.

На волынском и полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

ВИДЕО ДНЯ

На северском и слобожанском направлениях враг нанес авиационный удар в районе Русская Лозовая Харьковской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов.

На купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 20 населенных пунктов.

На лиманском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районе Раздоловки. Нанес авиаудары в районах Белогоровки Луганской области и Звановки и Выемки - Донецкой. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

На бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Орехово-Васильевки, Богдановки, Белой Горы и нанес авиационный удар в районе Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов.

На авдеевском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки, там же нанес авиационный удар. Осуществил артиллерийские обстрелы районов более 10 населенных пунктов.

На марьинском направлении наши защитники отбили все атаки противника в районе города Марьинка, в то же время, враг нанес авиационный удар в пределах этого населенного пункта. Вместе с тем, совершил артиллерийские обстрелы в районах около 10 населенных пунктов.

На шахтерском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в направлении Новомихайловки. Нанес авиационные удары в районах Пречистовки и Макаровки Донецкой области. Осуществил обстрелы более 15 населенных пунктов.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, 5 - по зенитно-ракетным комплексам и 1 - по пункту управления врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили склад боеприпасов, 11 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 3 средства противовоздушной обороны и станцию РЭБ противника.