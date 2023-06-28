Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗМІ: Угорщина відкладе ратифікацію членства Швеції в НАТО до осені

"Європейська правда"Середа, 28 червня 2023, 20:07

Угорський парламент наступного тижня не планує розглядати ратифікацію вступу Швеції до Північноатлантичного Альянсу, що, найімовірніше, означає, що вона буде відкладена на осінь, коли депутати зберуться після літньої перерви.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо порталу HVG.

Перед літніми канікулами наступного тижня має відбутись триденна сесія парламенту Угорщини. За інформацією HVG, законодавчий орган засідатиме в понеділок, вівторок і п'ятницю та розгляне, зокрема, закон про статус вчителів і проєкт бюджету на наступний рік.

"Але ратифікація вступу Швеції до НАТО все ще не включена до порядку денного, а це означає, що голосування, яке відкладається вже рік, напевно буде відкладено до осені", – пише видання.

Реклама:

Аналогічну інформацію навела й депутатка від опозиційної партії "Демократична коаліція" Агнеса Вадай, яка у Facebook написала: "Орбан не хоче голосувати щодо членства Швеції в НАТО і наступного тижня. Слуга Путіна!"

Раніше ЗМІ припускали, що в Будапешті планують ратифікувати протокол про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу на початку липня, за лічені дні перед самітом НАТО.

Як відомо, Угорщина й Туреччина – останні два члени НАТО, які досі не ратифікували протокол про вступ Швеції. 

ВІДЕО ДНЯ

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг раніше вкотре заявив, що Швеція виконала всі вимоги для вступу до НАТО, й висловив сподівання, що це станеться до саміту у Вільнюсі в липні.

Тим часом президент Туреччини знову натякнув, що Швеції не варто чекати на ратифікацію Анкари найближчим часом. 

Теми: ШвеціяУгорщинаНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

WSJ проаналізував, чому контрнаступ України "йде так повільно"

фотоДуда і Зеленський несподівано приїхали у Луцьк

"Хороший лідер" і "правильна політика": більшість росіян підтримають Путіна на виборах – соціологія

За 500 днів війни РФ не досягла жодної поставленої цілі в Україні – ISW

За 500 днів повномасштабної війни 298 українцям і українкам присвоєно звання Героя України – Зеленський

Зеленський призначив нового командувача Нацгвардії

Усі новини...
Швеція
Ердоган поговорив зі Столтенбергом про події в РФ і вступ Швеції в НАТО
Блінкен розповів главі МЗС Туреччини, чому важливо зараз взяти Швецію в НАТО
Американські бомбардувальники приземлилися у Швеції "вперше в сучасній історії"
Останні новини
13:40
Спецслужби Латвії не бачать прямої загрози від групи Вагнера
13:27
відеоЗеленський провів нараду в Замку Любарта: обговорювали північний кордон
13:05
Туреччина хоче продовжити "зернову угоду" ще на три місяці
12:52
Cаміт НАТО охоронятимуть тисячі військових із найсучаснішим озброєнням
12:35
Президентка Грузії засудила напад на ЛГБТ-фестиваль у Тбілісі і бездіяльність поліції
12:26
Аксьонов каже, нібито біля Керчі збили крилату ракету
12:18
РФ хоче, щоб на Вільнюському саміті НАТО обговорили "питання ЗАЕС"
12:04
WSJ проаналізував, чому контрнаступ України "йде так повільно"
11:49
Байден виступить із публічною промовою у Вільнюсі
11:32
Компанія Google тестує чат-бот, який відповідатиме на медичні запитання
Усі новини...
Реклама: