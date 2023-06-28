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СМИ: Венгрия отложит ратификацию членства Швеции в НАТО до осени

"Европейская правда"Среда, 28 июня 2023, 20:07

Венгерский парламент на следующей неделе не планирует рассматривать ратификацию вступления Швеции в Североатлантический Альянс, что, скорее всего, означает, что она будет отложена на осень, когда депутаты соберутся после летнего перерыва.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно порталу HVG.

Перед летними каникулами на следующей неделе должна состояться трехдневная сессия парламента Венгрии. По информации HVG, законодательный орган будет заседать в понедельник, вторник и пятницу и рассмотрит, в частности, закон о статусе учителей и проект бюджета на следующий год.

"Но ратификация вступления Швеции в НАТО все еще не включена в повестку дня, а это означает, что голосование, которое откладывается уже год, наверняка будет отложено до осени", – пишет издание.

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Аналогичную информацию привела и депутат от оппозиционной партии "Демократическая коалиция" Агнеса Вадай, которая в Facebook написала: "Орбан не хочет голосовать по членству Швеции в НАТО и на следующей неделе. Слуга Путина!"

Ранее СМИ предполагали, что в Будапеште планируют ратифицировать протокол о вступлении Швеции в Североатлантический альянс в начале июля, за считанные дни перед саммитом НАТО.

Как известно, Венгрия и Турция – последние два члена НАТО, которые до сих пор не ратифицировали протокол о вступлении Швеции.

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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ранее в очередной раз заявил, что Швеция выполнила все требования для вступления в НАТО, и выразил надежду, что это произойдет до саммита в Вильнюсе в июле.

Между тем президент Турции снова намекнул, что Швеции не стоит ждать ратификации Анкары в ближайшее время.

Темы: ШвецияВенгрияНАТО
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