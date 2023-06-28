Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗМІ ідентифікували росіян, які тримали Каховську ГЕС під час підриву

Євген КізіловСереда, 28 червня 2023, 20:39
ЗМІ ідентифікували росіян, які тримали Каховську ГЕС під час підриву
росіяни на каховській гес, фото getty images

Журналісти "Схем" та "Слідство.Інфо" ідентифікували армійців РФ та їхніх командирів, які контролювали Каховську гідроелектростанцію в ніч її підриву. Також перехоплені їхні розмови.

Джерело: проект "Схеми" видання "Радіо Свобода" та Слідство.Інфо

Деталі: Розслідувачам вдалося поіменно встановити низку російських військових 205-ї окремої мотострілецької "казачої" бригади Сухопутних військ РФ, які безпосередньо контролювати Каховську ГЕС.

У встановленні їхніх осіб стали в нагоді відео, які на греблі та у приміщеннях ГЕС знімали російські пропагандистські медіа – попри те, що бійці ховали обличчя у балаклавах.

Реклама:

Зокрема, так вдалось ідентифікувати 35-річного Арсена Піцхелаурі з позивним "Грузин", який, судячи з фото в російській соцмережі "Вконтакте", брав активну участь в окупації Херсонщини.

 

Як розповіли знайомі окупанта, він і досі залишається в Новій Каховці разом із іншими військовими 205-ї ОМСБр. Від них же стало відомо, що після руйнування греблі "Грузина" викликали в Росію на нагородження.

Журналістам також вдалось ідентифікувати нагородженого у грудні 2022 року російським "Орденом "За отвагу" сержанта інженерно-саперного батальйону 205 ОМСБр Руслана Магомедова.

ВІДЕО ДНЯ
 

Нагороджував його заступник командира 205-ї бригади з позивним "Полігон", теж ідентифікований журналістами. Це 36-річний майор Денис Міщенко. Нагородження відбулося поблизу ГЕС у Парку Слави Нової Каховки.

 

Те, що підірвали Каховську ГЕС саме бійці 205 окремої мотострілецької "казачої" бригади, є основною версією, яку озвучують як українські посадовці, так і ЗМІ.

Журналісти отримали від джерел в одному з державних органів спеціального призначення України оновлений список бійців 205 бригади. Це майже чотири сотні осіб, які служать в мотострілецьких батальйонах, роті спецзв`язку, гаубичних самохідно-артилерійських дивізіонах, реактивному артилерійському дивізіоні, протитанковому артилерійському дивізіоні, зенітно-ракетному дивізіоні, розвідбатальйоні, інженерно-саперному батальйоні та інших підрозділах 205 ОМСБр.

 

Відповідно до отриманого документа, командиром 205 бригади вказаний полковник Роман Тітов.

 
Сторінка Романа Тітова в соцмережі "Одноклассники"

Полковник Тітов і до того, як очолив бригаду, був відомий українським розвідникам. За даними ГУР, Тітов із березня 2015 року бере "безпосередню участь у злочинній діяльності на території України".

Журналісти встановили, що бійці 205 бригади й досі перебувають в Новій Каховці. Це підтвердив у розмові росгвардієць, знайомий із бійцями 205-ї.

Беручи до уваги перехоплення розмов військових 205 бригади у ніч знищення греблі, які вдалося отримати журналістам, російські окупанти тоді готувалися діяти за "командою". Причому саме в той час, коли у чаті міста Нова Каховка мешканці почали повідомляти про вибухи і незрозумілий шум. Це відбувалось у проміжку між 2:18 та 2:34 ночі 6 червня.

Із контексту розмови випливає, що сталися дві важливі події. Перша: російські військові готувалися щось виконати "по команде". Друга: у розумінні російського військового, який, судячи з розмови, під час вибуху перебував на греблі або поруч із нею, сталося "ЧП" (тобто надзвичайна подія). Далі – фрагмент перехопленої розмови, наданий журналістам джерелом серед українських військових (бесіда відбувається між 2.20 та 2.34 проти ночі 6 червня).

Дослівно перехоплена розмова:

02:20 – Как обстановка? Это раз, во-вторых, в готовности, в готовности, всё по команде, как принял меня?

02:20 – Тут все уже, все, пошло.

02:21 – Принял тебя, принял, выдвигайтесь туда на точку, на точку, забирайте все.

02:21 – Та мы не сможем уже ничего забрать.

02.30 – ЧП. Если что, тут все, точка отхода закончена, вода полная.

02.34 – Выдвигайтесь туда, где вас забирали и оставляли.

02.34 – Выйти не могут, все затоплено.

Теми: Каховська ГЕСРосіяармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський про переговори з Путіним після підходу ЗСУ до Криму: Логічна риторика

відеоСенцов отримав контузію на фронті

Медведєв погрожує ударом по трьох українських АЕС і ядерних об'єктах у Європі

Акаунти з синьою позначкою у Twitter поширюють фейки про війну в Україні – BBC

На Полтавщині через забруднення річки Псел заборонили купання, риболовлю й використання води

фото, відео, оновлено від 16:07У Києві горіла АЗС, є постраждалі

Усі новини...
Пригожин планував взяти Шойгу та Герасимова в полон – WSJ
Байден: Путін програє війну, він слабший, став ізгоєм в усьому світі
Силовики і ЗСУ перевірятимуть військкомів на доброчесність – Міноборони
"Едельвейси" збили російський Су-25
Останні новини
00:14
Ворог з мінометів вдарив по двох громадах Сумщини
23:46
Зеленський: Не хочу їхати до Вільнюса задля розваги, Україна має отримати гарантії безпеки
23:19
фото, відеоСвітоліна обіграла білоруску і вдруге в кар'єрі вийшла в чвертьфінал Вімблдону
23:02
Президент упевнений, що "вагнерівці" не нападуть із Білорусі
22:40
Зеленський про переговори з Путіним після підходу ЗСУ до Криму: Логічна риторика
22:13
Зеленський: Байден міг би закінчити війну ціною України й за 5 хвилин, але ми б не погодилися
21:44
Жіноча збірна України з волейболу вдруге в історії виграла Золоту Євролігу
21:32
Держави НАТО "несамовито" готують рішення про гарантії для України до Вільнюса – Politico
21:16
На південному флангу біля Бахмута є певне просування – Маляр
21:05
доповнено, фотоРосіяни вдарили по Бериславу на Херсонщині, постраждав директор лікарні
Усі новини...
Реклама: