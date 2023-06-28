ЗМІ ідентифікували росіян, які тримали Каховську ГЕС під час підриву

Журналісти "Схем" та "Слідство.Інфо" ідентифікували армійців РФ та їхніх командирів, які контролювали Каховську гідроелектростанцію в ніч її підриву. Також перехоплені їхні розмови.

Джерело: проект "Схеми" видання "Радіо Свобода" та Слідство.Інфо

Деталі: Розслідувачам вдалося поіменно встановити низку російських військових 205-ї окремої мотострілецької "казачої" бригади Сухопутних військ РФ, які безпосередньо контролювати Каховську ГЕС.

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У встановленні їхніх осіб стали в нагоді відео, які на греблі та у приміщеннях ГЕС знімали російські пропагандистські медіа – попри те, що бійці ховали обличчя у балаклавах.

Зокрема, так вдалось ідентифікувати 35-річного Арсена Піцхелаурі з позивним "Грузин", який, судячи з фото в російській соцмережі "Вконтакте", брав активну участь в окупації Херсонщини.

Як розповіли знайомі окупанта, він і досі залишається в Новій Каховці разом із іншими військовими 205-ї ОМСБр. Від них же стало відомо, що після руйнування греблі "Грузина" викликали в Росію на нагородження.

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Журналістам також вдалось ідентифікувати нагородженого у грудні 2022 року російським "Орденом "За отвагу" сержанта інженерно-саперного батальйону 205 ОМСБр Руслана Магомедова.

Нагороджував його заступник командира 205-ї бригади з позивним "Полігон", теж ідентифікований журналістами. Це 36-річний майор Денис Міщенко. Нагородження відбулося поблизу ГЕС у Парку Слави Нової Каховки.

Те, що підірвали Каховську ГЕС саме бійці 205 окремої мотострілецької "казачої" бригади, є основною версією, яку озвучують як українські посадовці, так і ЗМІ.

Журналісти отримали від джерел в одному з державних органів спеціального призначення України оновлений список бійців 205 бригади. Це майже чотири сотні осіб, які служать в мотострілецьких батальйонах, роті спецзв`язку, гаубичних самохідно-артилерійських дивізіонах, реактивному артилерійському дивізіоні, протитанковому артилерійському дивізіоні, зенітно-ракетному дивізіоні, розвідбатальйоні, інженерно-саперному батальйоні та інших підрозділах 205 ОМСБр.

Відповідно до отриманого документа, командиром 205 бригади вказаний полковник Роман Тітов.

Сторінка Романа Тітова в соцмережі "Одноклассники"

Полковник Тітов і до того, як очолив бригаду, був відомий українським розвідникам. За даними ГУР, Тітов із березня 2015 року бере "безпосередню участь у злочинній діяльності на території України".

Журналісти встановили, що бійці 205 бригади й досі перебувають в Новій Каховці. Це підтвердив у розмові росгвардієць, знайомий із бійцями 205-ї.

Беручи до уваги перехоплення розмов військових 205 бригади у ніч знищення греблі, які вдалося отримати журналістам, російські окупанти тоді готувалися діяти за "командою". Причому саме в той час, коли у чаті міста Нова Каховка мешканці почали повідомляти про вибухи і незрозумілий шум. Це відбувалось у проміжку між 2:18 та 2:34 ночі 6 червня.

Із контексту розмови випливає, що сталися дві важливі події. Перша: російські військові готувалися щось виконати "по команде". Друга: у розумінні російського військового, який, судячи з розмови, під час вибуху перебував на греблі або поруч із нею, сталося "ЧП" (тобто надзвичайна подія). Далі – фрагмент перехопленої розмови, наданий журналістам джерелом серед українських військових (бесіда відбувається між 2.20 та 2.34 проти ночі 6 червня).

Дослівно перехоплена розмова:

02:20 – Как обстановка? Это раз, во-вторых, в готовности, в готовности, всё по команде, как принял меня?

02:20 – Тут все уже, все, пошло.

02:21 – Принял тебя, принял, выдвигайтесь туда на точку, на точку, забирайте все.

02:21 – Та мы не сможем уже ничего забрать.

02.30 – ЧП. Если что, тут все, точка отхода закончена, вода полная.

02.34 – Выдвигайтесь туда, где вас забирали и оставляли.

02.34 – Выйти не могут, все затоплено.