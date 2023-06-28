СМИ идентифицировали россиян, которые держали Каховскую ГЭС во время подрыва

Журналисты "Схем" и "Слідство.Інфо" идентифицировали армейцев РФ и их командиров, которые контролировали Каховскую гидроэлектростанцию в ночь ее подрыва. Также перехвачены их разговоры.

Источник: проект "Схемы" издания "Радио Свобода" и Слідство.Інфо

Детали: Расследователям удалось поименно установить ряд российских военных 205-й отдельной мотострелковой "казачьей" бригады Сухопутных войск РФ, которые непосредственно контролировали Каховскую ГЭС.

В установлении их личностей пригодились видео, которые на плотине и в помещениях ГЭС снимали российские пропагандистские медиа – несмотря на то, что бойцы прятали лица в балаклавах.

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В частности, так удалось идентифицировать 35-летнего Арсена Пицхелаури с позывным "Грузин", который, судя по фото в российской соцсети "Вконтакте", принимал активное участие в оккупации Херсонщины.

Как рассказали знакомые оккупанта, он до сих пор остается в Новой Каховке вместе с другими военными 205-й ОМСБр. От них же стало известно, что после разрушения плотины "Грузина" вызвали в Россию на награждение.

Журналистам также удалось идентифицировать награжденного в декабре 2022 года российским орденом "за отвагу" сержанта инженерно-саперного батальона 205 ОМСБр Руслана Магомедова.

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Награждал его заместитель командира 205-й бригады с позывным "Полигон", тоже идентифицированный журналистами. Это 36-летний майор Денис Мищенко. Награждение состоялось вблизи ГЭС в Парке Славы Новой Каховки.

То, что взорвали Каховскую ГЭС именно бойцы 205 отдельной мотострелковой "казачьей" бригады, является основной версией, которую озвучивают как украинские чиновники, так и СМИ.

Журналисты получили от источников в одном из государственных органов специального назначения Украины обновленный список бойцов 205 бригады. Это почти четыре сотни человек, которые служат в мотострелковых батальонах, роте спецсвязи, гаубичных самоходно-артиллерийских дивизионах, реактивном артиллерийском дивизионе, противотанковом артиллерийском дивизионе, зенитно-ракетном дивизионе, разведбатальоне, инженерно-саперном батальоне и других подразделениях 205 ОМСБр.

Согласно полученному документу, командиром 205 бригады указан полковник Роман Титов.

Страница Романа Титова в соцсети "Одноклассники"

Полковник Титов и до того, как возглавил бригаду, был известен украинским разведчикам. По данным ГУР, Титов с марта 2015 года принимает "непосредственное участие в преступной деятельности на территории Украины".

Журналисты установили, что бойцы 205 бригады до сих пор находятся в Новой Каховке. Это подтвердил в разговоре росгвардеец, знакомый с бойцами 205-й.

Принимая во внимание перехваты разговоров военных 205 бригады в ночь уничтожения плотины, которые удалось получить журналистам, российские оккупанты тогда готовились действовать по "команде". Причем именно в то время, когда в чате города Новая Каховка жители начали сообщать о взрывах и непонятном шуме. Это происходило в промежутке между 2:18 и 2:34 ночи 6 июня.

Из контекста разговора следует, что произошли два важных события. Первое: российские военные готовились что-то выполнить "по команде". Второе: в понимании российского военного, который, судя по разговору, во время взрыва находился на плотине или рядом с ней, произошло "ЧП" (то есть чрезвычайное происшествие). Далее - фрагмент перехваченного разговора, предоставленный журналистам источником среди украинских военных (беседа происходит между 2.20 и 2.34 ночи 6 июня).

Дословно перехваченный разговор:

02:20 – Как обстановка? Это раз, во-вторых, в готовности, в готовности, всё по команде, как принял меня?

02:20 – Тут все уже, все, пошло.

02:21 – Принял тебя, принял, выдвигайтесь туда на точку, на точку, забирайте все.

02:21 – Та мы не сможем уже ничего забрать.

02.30 – ЧП. Если что, тут все, точка отхода закончена, вода полная.

02.34 – Выдвигайтесь туда, где вас забирали и оставляли.

02.34 – Выйти не могут, все затоплено.