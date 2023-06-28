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Польща укріплює кордон із Білоруссю через переміщення вагнерівців

"Європейська правда"Середа, 28 червня 2023, 21:34

У Польщі ухвалили рішення укріпити кордон з Білоруссю через прибуття до сусідньої країни найманців із російської групи Вагнера.

Як пише "Європейська правда", про це після засідання Комітету з питань національної безпеки і оборони заявив віцепрем’єр Ярослав Качинський, повідомляє Wprost.

Віцепрем'єр Польщі зазначив, що група Вагнера в Білорусі, яка, за оцінками, може налічувати близько восьми тисяч бійців, створює "принаймні потенційно нову" ситуацію.

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"Це елемент, який є небезпечним для України, він є потенційно небезпечним і для Литви, і може бути небезпечним для нас. Це може означати нову фазу гібридної війни, набагато складнішу, ніж та, з якою ми стикалися досі. Тому були прийняті рішення, що стосуються зміцнення нашої оборони на східному кордоні", – сказав він.

За словами віцепрем’єра, рішення про укріплення кордону стосується як збільшення сил, які будуть там постійно присутні, так і збільшення кількості різного роду загороджень та укріплень.

"Політика безпеки орієнтована на найтемніші сценарії. І керуючись цим принципом, ми змушені були приймати такі рішення", – додав Качинський.

ВІДЕО ДНЯ

Міністри закордонних справ двох країн Балтії у вівторок закликали НАТО зміцнити свої східні кордони у відповідь на дислокацію бойовиків приватної військової компанії "Вагнер" в Білорусі.

Білорусь межує з трьома країнами-членами НАТО – Латвією, Литвою і Польщею. Президент останньої, Анджей Дуда, раніше заявив, що передислокація групи Вагнера до Білорусі є дуже негативним сигналом для його країни.

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Теми: ПольщаБілоруськордонВагнер
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