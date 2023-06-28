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Польша укрепляет границу с Беларусью из-за перемещения вагнеровцев

"Европейская правда"Среда, 28 июня 2023, 21:34

В Польше приняли решение укрепить границу с Беларусью из-за прибытия в соседнюю страну наемников из российской группы Вагнера.

Как пишет "Европейская правда", об этом после заседания Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны заявил вице-премьер Ярослав Качиньский, сообщает Wprost.

Вице-премьер Польши отметил, что группа Вагнера в Беларуси, которая, по оценкам, может насчитывать около восьми тысяч бойцов, создает "по крайней мере потенциально новую" ситуацию.

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"Это элемент, который является опасным для Украины, он является потенциально опасным и для Литвы, и может быть опасным для нас. Это может означать новую фазу гибридной войны, гораздо более сложную, чем та, с которой мы сталкивались до сих пор. Поэтому были приняты решения, касающиеся укрепления нашей обороны на восточной границе", – сказал он.

По словам вице-премьера, решение об укреплении границы касается как увеличения сил, которые будут там постоянно присутствовать, так и увеличения количества разного рода заграждений и укреплений.

"Политика безопасности ориентирована на самые темные сценарии. И руководствуясь этим принципом, мы вынуждены были принимать такие решения", – добавил Качиньский.

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Министры иностранных дел двух стран Балтии во вторник призвали НАТО укрепить свои восточные границы в ответ на дислокацию боевиков частной военной компании "Вагнер" в Беларуси.

Беларусь граничит с тремя странами-членами НАТО – Латвией, Литвой и Польшей. Президент последней, Анджей Дуда, ранее заявил, что передислокация группы Вагнера в Беларусь является очень негативным сигналом для его страны.

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Темы: ПольшаБеларусьграницаВагнер
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