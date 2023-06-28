Окупанти за два дні знайшли 60 тіл, які стали жертвами підриву ГЕС – Генштаб

Лише протягом 24-25 червня окупанти знайшли на захопленій території Херсонщини понад 60 тіл загиблих внаслідок підриву росіянами Каховської гідроелектростанції.

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Деталі: У ГШ повідомили, що у зв’язку зі спалахом вірусних хвороб окупанти були вимушені розпочати заходи зі стабілізації санітарно-епідеміологічної ситуації у низці населених пунктів тимчасово захопленої території Херсонської області, які постраждали через підрив Каховської ГЕС.

Загарбники задіяли працівників комунальних служб для розбирання завалів та збору загиблих внаслідок повені.

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Щоб приховати реальну кількість жертв, командування російських окупаційних військ прийняло рішення поховати загиблих у братських могилах без забору зразків ДНК та встановлення будь-яких позначок на місці поховання.