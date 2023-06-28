Окупанти за два дні знайшли 60 тіл, які стали жертвами підриву ГЕС – Генштаб
Лише протягом 24-25 червня окупанти знайшли на захопленій території Херсонщини понад 60 тіл загиблих внаслідок підриву росіянами Каховської гідроелектростанції.
Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook
Деталі: У ГШ повідомили, що у зв’язку зі спалахом вірусних хвороб окупанти були вимушені розпочати заходи зі стабілізації санітарно-епідеміологічної ситуації у низці населених пунктів тимчасово захопленої території Херсонської області, які постраждали через підрив Каховської ГЕС.
Загарбники задіяли працівників комунальних служб для розбирання завалів та збору загиблих внаслідок повені.
Щоб приховати реальну кількість жертв, командування російських окупаційних військ прийняло рішення поховати загиблих у братських могилах без забору зразків ДНК та встановлення будь-яких позначок на місці поховання.