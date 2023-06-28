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Оккупанты за два дня нашли 60 тел, которые стали жертвами подрыва ГЭС – Генштаб

Евгений КизиловСреда, 28 июня 2023, 21:46
Оккупанты за два дня нашли 60 тел, которые стали жертвами подрыва ГЭС – Генштаб
последствия подрыва Каховской ГЭС, фото ГСЧС

Только в течение 24-25 июня оккупанты нашли на захваченной территории Херсонщины более 60 тел погибших в результате подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции.

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Детали: В ГШ сообщили, что в связи со вспышкой вирусных болезней оккупанты были вынуждены начать мероприятия по стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации в ряде населенных пунктов временно захваченной территории Херсонской области, пострадавших из-за подрыва Каховской ГЭС.

Захватчики задействовали работников коммунальных служб для разборки завалов и сбора погибших в результате наводнения.

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Чтобы скрыть реальное количество жертв, командование российских оккупационных войск приняло решение похоронить погибших в братских могилах без забора образцов ДНК и установления каких-либо отметок на месте захоронения.

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Темы: Каховская ГЭСжертвыоккупация
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