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Залужний: Нам вдалося перехопити стратегічну ініціативу, є просування

Ірина БалачукСереда, 28 червня 2023, 21:49
Залужний: Нам вдалося перехопити стратегічну ініціативу, є просування
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони України змогли перехопити стратегічну ініціативу на фронті і просуваються вперед, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час телефонної розмови із головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Джерело: Залужний у Telegram

Пряма мова Залужного: "Обговорили ситуацію на фронті. Нам вдалося перехопити стратегічну ініціативу, Сили безпеки і оборони України продовжують ведення наступальних дій, маємо просування.

Противник чинить потужний спротив, у той же час зазнає великих втрат. Намагається втриматися на позиціях за рахунок суцільного мінування місцевості".

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Деталі: Також Залужний розповів Міллі про актуальні потреби ЗСУ в озброєнні, боєприпасах та засобах розмінування і подякував за пакет військової допомоги, про який США оголосили напередодні.

"Домовилися і надалі залишатися на зв’язку та координувати дії задля деокупації української території", − підсумував головнокомандувач ЗСУ.

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Теми: Залужнийвійнадеокупація
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