Залужный: Нам удалось перехватить стратегическую инициативу, есть продвижение

Силы обороны Украины смогли перехватить стратегическую инициативу на фронте и продвигаются вперед, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время телефонного разговора с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Источник: Залужный в Telegram

Прямая речь Залужного: "Обсудили ситуацию на фронте. Нам удалось перехватить стратегическую инициативу, Силы безопасности и обороны Украины продолжают ведение наступательных действий, имеем продвижение.

Противник оказывает мощное сопротивление, в то же время несет большие потери. Пытается удержаться на позициях за счет сплошного минирования местности".

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Детали: Также Залужный рассказал Милли об актуальных потребностях ВСУ в вооружении, боеприпасах и средствах разминирования и поблагодарил за пакет военной помощи, о котором США объявили накануне.

"Договорились и в дальнейшем оставаться на связи и координировать действия для деоккупации украинской территории", − подытожил главнокомандующий ВСУ.