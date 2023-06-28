Асєєв пояснив, чому його фонд із пошуку воєнних злочинців майже не має інформаторів

Фонд журналіста Станіслава Асєєва із пошуку воєнних злочинців майже не отримує інформацію про них, хоча пропонує грошову винагороду інформаторам.

Джерело: журналіст, письменник та колишній в’язень табору "Ізоляція" Станіслав Асєєв в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова Асєєва: "Ми отримуємо інформацію певну дуже рідко. Чому? Ми майже не зібрали ніяких коштів на свою діяльність для виплати винагороди за цих людей.

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Час від часу ми отримуємо дані (зокрема, щодо фігурантів "Ізоляції"), але вони стосуються 2019-2020 років і не мають жодної оперативної цінності).

Тому зараз фонд більше виконує інформаційну складову. Нам потрібні 10-15 патріотичних бізнесменів, які закриють всі наші питання фінансово. Тому що пересічні громадяни донатять на дрони, на бронежилети, на якісь аптечки, бо результат від цього можна побачити уже завтра. А тут діяльність розрахована на роки".

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