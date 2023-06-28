Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Асєєв пояснив, чому його фонд із пошуку воєнних злочинців майже не має інформаторів

Софія СередаСереда, 28 червня 2023, 23:15
Асєєв пояснив, чому його фонд із пошуку воєнних злочинців майже не має інформаторів
Станіслав Асєєв. Фото УП

Фонд журналіста Станіслава Асєєва із пошуку воєнних злочинців майже не отримує інформацію про них, хоча пропонує грошову винагороду інформаторам. 

Джерело: журналіст, письменник та колишній в’язень табору "Ізоляція" Станіслав Асєєв в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова Асєєва: "Ми отримуємо інформацію певну дуже рідко. Чому? Ми майже не зібрали ніяких коштів на свою діяльність для виплати винагороди за цих людей. 

Реклама:

Час від часу ми отримуємо дані (зокрема, щодо фігурантів "Ізоляції"), але вони стосуються 2019-2020 років і не мають жодної оперативної цінності). 

Тому зараз фонд більше виконує інформаційну складову. Нам потрібні 10-15 патріотичних бізнесменів, які закриють всі наші питання фінансово. Тому що пересічні громадяни донатять на дрони, на бронежилети, на якісь аптечки, бо результат від цього можна побачити уже завтра. А тут діяльність розрахована на роки".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • У вересні 2022 року Станіслав Асєєв оголосив про запуск роботи спеціального фонду – Justice Initiative Fund (JIF), – який буде виплачувати нагороду людям, які надаватимуть інформацію про воєнних злочинців.

Теми: Донбасвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Донбас
Майже 70% українців добре та нейтрально ставляться до кримчан в окупації, гірше – до жителів сходу
"Що більше твій окоп схожий на могилу, то більше шансів вижити". Що рятує, дратує, дивує і тішить бійців на фронті
Українці зменшили наступальний потенціал росіян на двох напрямках – Маляр
Останні новини
04:22
ОновлюєтьсяВ частині країни була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
Усі новини...
Реклама: