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Асеев объяснил, почему его фонд по поиску военных преступников почти не имеет информаторов

София СередаСреда, 28 июня 2023, 23:15
Асеев объяснил, почему его фонд по поиску военных преступников почти не имеет информаторов
Станислав Асеев. Фото УП

Фонд журналиста Станислава Асеева по поиску военных преступников почти не получает информацию о них, хотя предлагает денежное вознаграждение информаторам.

Источник: журналист, писатель и бывший узник лагеря "Изоляция" Станислав Асеев в интервью "Украинской правде"

Прямая речь Асеева: "Мы получаем информацию определенную очень редко. Почему? Мы почти не собрали никаких средств на свою деятельность для выплаты вознаграждения за этих людей.

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Время от времени мы получаем данные (в частности, по фигурантам "Изоляции"), но они касаются 2019-2020 годов и не имеют никакой оперативной ценности).

Поэтому сейчас фонд больше выполняет информационную составляющую. Нам нужны 10-15 патриотических бизнесменов, которые закроют все наши вопросы финансово. Потому что рядовые граждане донатят на дроны, на бронежилеты, на какие-то аптечки, потому что результат от этого можно увидеть уже завтра. А здесь деятельность рассчитана на годы".

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Предыстория:

  • В сентябре 2022 года Станислав Асеев объявил о запуске работы специального фонда − Justice Initiative Fund (JIF), − который будет выплачивать награду людям, которые будут предоставлять информацию о военных преступниках.

Темы: Донбассвойна
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