Асеев объяснил, почему его фонд по поиску военных преступников почти не имеет информаторов

Фонд журналиста Станислава Асеева по поиску военных преступников почти не получает информацию о них, хотя предлагает денежное вознаграждение информаторам.

Источник: журналист, писатель и бывший узник лагеря "Изоляция" Станислав Асеев в интервью "Украинской правде"

Прямая речь Асеева: "Мы получаем информацию определенную очень редко. Почему? Мы почти не собрали никаких средств на свою деятельность для выплаты вознаграждения за этих людей.

Время от времени мы получаем данные (в частности, по фигурантам "Изоляции"), но они касаются 2019-2020 годов и не имеют никакой оперативной ценности).

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Поэтому сейчас фонд больше выполняет информационную составляющую. Нам нужны 10-15 патриотических бизнесменов, которые закроют все наши вопросы финансово. Потому что рядовые граждане донатят на дроны, на бронежилеты, на какие-то аптечки, потому что результат от этого можно увидеть уже завтра. А здесь деятельность рассчитана на годы".

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