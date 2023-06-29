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Зеленський: Політика справедливості буде однією з основ Української доктрини

Ольга Глущенко Четвер, 29 червня 2023, 00:48
Зеленський: Політика справедливості буде однією з основ Української доктрини
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що однією з основ Української доктрини буде "політика справедливості".

Джерело: Зеленський під час вечірнього відеозвернення

Пряма мова: "Сьогодні (у середу – ред.) у зверненні до Верховної Ради України з нагоди Дня Конституції я говорив, зокрема, про справедливість. Про внутрішню справедливість – те, що стосується відповідальності за порушення права в Україні. І про справедливість у зв’язку з російсько-українською війною – про відповідальність Росії за злочини війни.

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Політика справедливості буде однією з основ Української доктрини – фундаментального документа, який визначатиме курс нашої держави на десятиліття".

Деталі: Зеленський наголосив, що "такий документ нам потрібен".

Він додав, що як в Україні, так і у світі всі мають знати, "якою є наша національна мета і що ми бачимо закінченням цієї війни, як ми збираємося жити після цієї війни".

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Теми: Зеленський
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