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Зеленский: Политика справедливости будет одной из основ Украинской доктрины

Ольга ГлущенкоЧетверг, 29 июня 2023, 00:48
Зеленский: Политика справедливости будет одной из основ Украинской доктрины
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что одной из основ Украинской доктрины будет "политика справедливости".

Источник: Зеленский во время вечернего видеообращения

Прямая речь: "Сегодня (в среду - ред.) в обращении к Верховной Раде Украины по случаю Дня Конституции я говорил, в частности, о справедливости. О внутренней справедливости - то, что касается ответственности за нарушение права в Украине. И о справедливости в связи с российско-украинской войной - об ответственности России за преступления войны.

Политика справедливости будет одной из основ Украинской доктрины - фундаментального документа, который будет определять курс нашего государства на десятилетия".

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Детали: Зеленский отметил, что "такой документ нам нужен".

Он добавил, что как в Украине, так и в мире все должны знать, "какова наша национальная цель и что мы видим окончанием этой войны, как мы собираемся жить после этой войны".

Темы: Зеленский
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