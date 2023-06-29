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У кількох областях України було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики

Ольга Глущенко Четвер, 29 червня 2023, 01:10
У кількох областях України було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики
ілюстративне фото з Інтерфаксу

У кількох областях України вночі 29 червня було оголошено повітряну тривогу, Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Джерело: мапа повітряних тривог, Повітряні сили

Деталі: Після першої години ночі у 6 областях оголосили повітряну тривогу.

 
скриншот

Жителів цих областей вкотре закликали пройти в укриття, щоб не наражати власне життя на небезпеку.

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Дослівно ПС: "Загроза застосування балістичного озброєння – Сумська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Херсонська, Донецька області!"

Оновлено: О 01:34 було оголошено відбої тривоги в областях.

Теми: повітряна тривога
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