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У кількох областях України було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики

Ольга Глущенко Четвер, 29 червня 2023, 01:10
У кількох областях України було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики
ілюстративне фото з Інтерфаксу

У кількох областях України вночі 29 червня було оголошено повітряну тривогу, Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Джерело: мапа повітряних тривог, Повітряні сили

Деталі: Після першої години ночі у 6 областях оголосили повітряну тривогу.

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скриншот

Жителів цих областей вкотре закликали пройти в укриття, щоб не наражати власне життя на небезпеку.

Дослівно ПС: "Загроза застосування балістичного озброєння – Сумська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Херсонська, Донецька області!"

Оновлено: О 01:34 було оголошено відбої тривоги в областях.

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Теми: повітряна тривога
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