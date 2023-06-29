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В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

Ольга ГлущенкоЧетверг, 29 июня 2023, 01:10
В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики
иллюстративное фото из Интерфакса

В нескольких областях Украины ночью 29 июня была объявлена воздушная тревога, Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения.

Источник: карта воздушных тревог, Воздушные силы

Детали: После часа ночи в 6 областях объявили воздушную тревогу.

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скриншот

Жителей этих областей в очередной раз призвали пройти в укрытие, чтобы не подвергать свою жизнь опасности.

Дословно ПС: "Угроза применения баллистического вооружения – Сумская, Полтавская, Харьковская, Днепропетровская, Херсонская, Донецкая области!"

Обновлено: В 01:34 были объявлены отбои тревоги в областях.

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Темы: воздушная тревога
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