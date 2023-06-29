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Ворог бив по Сумщині, скинув 4 міни

Ольга Глущенко Четвер, 29 червня 2023, 01:55
Ворог бив по Сумщині, скинув 4 міни
Обстріли, ілюстративне фото Getty Images

Протягом минулого дня росіяни здійснили 7 обстрілів прикордоння Сумської області.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Загалом зафіксовано 36 вибухів.

Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Юнаківська громади.

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По Білопільській громаді ворог здійснив обстріл з АГС (9 вибухів), СПГ (2 вибухи) та мінометів (7 вибухів).

На Краснопільську громаду росіяни скинули 4 міни.

По Миропільській громаді був мінометний обстріл (10 вибухів).

ВІДЕО ДНЯ

По Юнаківській громаді здійснено артобстріл (2 вибухи) та мінометний обстріл (2 вибухи).

За попередніми даними, обійшлося без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Теми: Сумська областьобстрілвибух
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