Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ворог бив по Сумщині, скинув 4 міни

Ольга Глущенко Четвер, 29 червня 2023, 01:55
Ворог бив по Сумщині, скинув 4 міни
Обстріли, ілюстративне фото Getty Images

Протягом минулого дня росіяни здійснили 7 обстрілів прикордоння Сумської області.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Загалом зафіксовано 36 вибухів.

Реклама:

Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Юнаківська громади.

По Білопільській громаді ворог здійснив обстріл з АГС (9 вибухів), СПГ (2 вибухи) та мінометів (7 вибухів).

На Краснопільську громаду росіяни скинули 4 міни.

ВІДЕО ДНЯ

По Миропільській громаді був мінометний обстріл (10 вибухів).

По Юнаківській громаді здійснено артобстріл (2 вибухи) та мінометний обстріл (2 вибухи).

За попередніми даними, обійшлося без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Теми: Сумська областьобстрілвибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Сумська область
Ворог гатив по Сумщині, скинув 11 мін
На Сумщині внаслідок обстрілу постраждали три людини
Росіяни атакували Сумщину НАР, скидали міни
Останні новини
04:22
ОновлюєтьсяВ частині країни була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
Усі новини...
Реклама: