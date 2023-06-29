Ворог бив по Сумщині, скинув 4 міни

Протягом минулого дня росіяни здійснили 7 обстрілів прикордоння Сумської області.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Загалом зафіксовано 36 вибухів.

Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Юнаківська громади.

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По Білопільській громаді ворог здійснив обстріл з АГС (9 вибухів), СПГ (2 вибухи) та мінометів (7 вибухів).

На Краснопільську громаду росіяни скинули 4 міни.

По Миропільській громаді був мінометний обстріл (10 вибухів).

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По Юнаківській громаді здійснено артобстріл (2 вибухи) та мінометний обстріл (2 вибухи).

За попередніми даними, обійшлося без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.