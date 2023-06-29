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Враг бил по Сумщине, сбросил 4 мины

Ольга ГлущенкоЧетверг, 29 июня 2023, 01:55
Враг бил по Сумщине, сбросил 4 мины
Обстрелы, иллюстративное фото Getty Images

В течение прошлого дня россияне совершили 7 обстрелов приграничья Сумской области.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Всего зафиксировано 36 взрывов.

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Обстрелам подверглись Белопольская, Краснопольская, Миропольская, Юнаковская громады.

По Белопольской громаде враг совершил обстрел из АГС (9 взрывов), СПГ (2 взрыва) и минометов (7 взрывов).

На Краснопольскую громаду россияне сбросили 4 мины.

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По Миропольской общине был минометный обстрел (10 взрывов).

По Юнаковской громаде осуществлен артобстрел (2 взрыва) и минометный обстрел (2 взрыва).

По предварительным данным, обошлось без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

Темы: Сумская областьобстрелвзрыв
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