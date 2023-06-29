Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ворожі обстріли Херсонщини: один загиблий, 5 людей дістали поранення

Ольга Глущенко , Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 29 червня 2023, 09:30
Ворожі обстріли Херсонщини: один загиблий, 5 людей дістали поранення
ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО WIKIMAPIA.ORG

Внаслідок ранкових обстрілів Херсонщини одна людина загинула, ще двоє дістали поранення; протягом доби через атаки РФ поранено ще трьох осіб.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пресслужба Херсонської обласної прокуратури, Херсонська ОВА

Деталі: Росіяни гатили по Херсонщині з мінометів, артилерії, танків, "Градів" та  БПЛА.

Реклама:

По місту Херсон ворог випустив 12 снарядів.

Російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів.

Внаслідок обстрілів 3 людини дістали поранення.

ВІДЕО ДНЯ

Доповнено: Херсонська обласна прокуратура повідомляє, що близько 07:20 у четвер російські військові здійснили артилерійський обстріл Білозерської громади Херсонської області.

Внаслідок атаки місцева мешканка, яка перебувала на подвір’ї домоволодіння, отримала тяжкі травми голови несумісні із життям. Ще одна жителька отримала поранення. Уламками пошкоджено приватні будинки, господарські споруди.

Херсонська обласна військова адміністрація повідомила, що внаслідок ранкового обстрілу Білозерської громади постраждали двоє: 20-річний хлопець та 74-річна жінка. У першого – контузія та поранення обличчя, а пенсіонера шпиталізована у стані середньої важкості.

Теми: Херсонська областьобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
Херсонська область
На Херсонщині через ворожий обстріл постраждав 75-річний чоловік
На Херсонщині загинув тракторист: підірвався на російській міні
Бійці ЗСУ підняли український прапор на лівому березі Херсонщини 
Останні новини
04:22
ОновлюєтьсяВ частині країни була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
01:15
У Харкові пролунала серія вибухів – ЗМІ
00:37
Усі ворожі дрони були уражені ще на підльоті до Києва – КМДА
00:20
Ізраїль готовий до другої паузи в боях для звільнення заручників – президент
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
Усі новини...
Реклама: