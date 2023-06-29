Ворожі обстріли Херсонщини: один загиблий, 5 людей дістали поранення

Внаслідок ранкових обстрілів Херсонщини одна людина загинула, ще двоє дістали поранення; протягом доби через атаки РФ поранено ще трьох осіб.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пресслужба Херсонської обласної прокуратури, Херсонська ОВА

Деталі: Росіяни гатили по Херсонщині з мінометів, артилерії, танків, "Градів" та БПЛА.

Реклама:

По місту Херсон ворог випустив 12 снарядів.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів.

Внаслідок обстрілів 3 людини дістали поранення.

ВІДЕО ДНЯ

Доповнено: Херсонська обласна прокуратура повідомляє, що близько 07:20 у четвер російські військові здійснили артилерійський обстріл Білозерської громади Херсонської області.

Внаслідок атаки місцева мешканка, яка перебувала на подвір’ї домоволодіння, отримала тяжкі травми голови несумісні із життям. Ще одна жителька отримала поранення. Уламками пошкоджено приватні будинки, господарські споруди.

Херсонська обласна військова адміністрація повідомила, що внаслідок ранкового обстрілу Білозерської громади постраждали двоє: 20-річний хлопець та 74-річна жінка. У першого – контузія та поранення обличчя, а пенсіонера шпиталізована у стані середньої важкості.