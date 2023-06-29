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Вражеские обстрелы Херсонщины: один погибший, 5 человек получили ранения

Ольга Глущенко, Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 29 июня 2023, 09:30
Вражеские обстрелы Херсонщины: один погибший, 5 человек получили ранения
ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО WIKIMAPIA.ORG

В результате утренних обстрелов Херсонщины один человек погиб, еще двое получили ранения; в течение суток из-за атак РФ ранены еще три человека.

Источник: глава Херсонской ОГА Александр Прокудинпресс-служба Херсонской областной прокуратуры, Херсонская ОВА

Детали: Россияне били по Херсонщине из минометов, артиллерии, танков, "Градов" и БПЛА.

По городу Херсон враг выпустил 12 снарядов.

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Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов.

В результате обстрелов 3 человека получили ранения.

Дополнено: Херсонская областная прокуратура сообщает, что около 07:20 в четверг российские военные совершили артиллерийский обстрел Белозерской общины Херсонской области.

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В результате атаки местная жительница, которая находилась во дворе домовладения, получила тяжелые травмы головы несовместимые с жизнью. Еще одна жительница получила ранения. Обломками повреждены частные дома, хозяйственные постройки.

Херсонская областная военная администрация сообщила, что в результате утреннего обстрела Белозерской общины пострадали двое: 20-летний парень и 74-летняя женщина. У первого - контузия и ранение лица, а пенсионерка госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Темы: Херсонская областьобстрел
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