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Захисники знищили ще 680 загарбників, літак і 27 артсистем ворога

Ольга Глущенко Четвер, 29 червня 2023, 08:02
Захисники знищили ще 680 загарбників, літак і 27 артсистем ворога

За минулу добу Сили оборони знищили 680 загарбників, літак, 27 артсистем та іншу техніку ворога.

Джерело: дані Генштабу

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 227780 (+680) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4038 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7857 (+10) од,
  • артилерійських систем – 4116 (+27) од,
  • РСЗВ – 627 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 388 (+1) од,
  • літаків – 315 (+1) од,
  • гелікоптерів – 308 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3513 (+14) од,
  • крилатих ракет ‒ 1261 (+0) од,
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6780 (+6) од,
  • спеціальної техніки ‒ 569 (+6).

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