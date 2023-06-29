Захисники знищили ще 680 загарбників, літак і 27 артсистем ворога
Четвер, 29 червня 2023, 08:02
За минулу добу Сили оборони знищили 680 загарбників, літак, 27 артсистем та іншу техніку ворога.
Джерело: дані Генштабу
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.06.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 227780 (+680) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4038 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7857 (+10) од,
- артилерійських систем – 4116 (+27) од,
- РСЗВ – 627 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 388 (+1) од,
- літаків – 315 (+1) од,
- гелікоптерів – 308 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3513 (+14) од,
- крилатих ракет ‒ 1261 (+0) од,
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6780 (+6) од,
- спеціальної техніки ‒ 569 (+6).