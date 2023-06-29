Защитники уничтожили еще 680 захватчиков, самолет и 27 артсистем врага
Четверг, 29 июня 2023, 08:02
За минувшие сутки Силы обороны уничтожили 680 захватчиков, самолет, 27 артсистем и другую технику врага.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.06.23 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 227780 (+680) человек ликвидировано,
- танков – 4038 (+2) ед,
- боевых бронированных машин – 7857 (+10) ед,
- артиллерийских систем – 4116 (+27) ед,
- РСЗО – 627 (+0) ед,
- средств ПВО – 388 (+1) ед,
- самолетов – 315 (+1) ед,
- вертолетов – 308 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3513 (+14) ед,
- крылатых ракет – 1261 (+0) ед,
- кораблей / катеров – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 6780 (+6) ед,
- специальной техники – 569 (+6).