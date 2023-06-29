Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Защитники уничтожили еще 680 захватчиков, самолет и 27 артсистем врага

Ольга ГлущенкоЧетверг, 29 июня 2023, 08:02
Защитники уничтожили еще 680 захватчиков, самолет и 27 артсистем врага

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили 680 захватчиков, самолет, 27 артсистем и другую технику врага.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.06.23 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава – около 227780 (+680) человек ликвидировано,
  • танков – 4038 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин – 7857 (+10) ед,
  • артиллерийских систем – 4116 (+27) ед,
  • РСЗО – 627 (+0) ед,
  • средств ПВО – 388 (+1) ед,
  • самолетов – 315 (+1) ед,
  • вертолетов – 308 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3513 (+14) ед,
  • крылатых ракет – 1261 (+0) ед,
  • кораблей / катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6780 (+6) ед,
  • специальной техники – 569 (+6).

Темы: война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
война
Атака дронов на Псков: первые спутниковые снимки аэродрома
Самый успешный на сегодня удар – экс-глава разведки Финляндии об атаке на Псков
Украина уничтожила или повредила минимум 24 самолета в российском тылу, Крыму и Беларуси − росСМИ
Последние новости
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
Все новости...
Реклама: