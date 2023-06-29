Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Макрон: НАТО має сформувати перспективу вступу України

"Європейська правда"Четвер, 29 червня 2023, 08:14

У середу, 28 червня, президент Франції Еммануель Макрон заявив про необхідність вільнюському саміту НАТО сформувати конкретний шлях до членства України в Альянсі.

Про це Макрон сказав, виступаючи разом з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом в Єлисейському палаці в Парижі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Ми повинні будемо визначити шлях, щоб сформувати перспективу вступу України до НАТО, яку ми відкрили в 2008 році в Бухаресті", – сказав Макрон.

Він додав, що на саміті у Вільнюсі НАТО ухвалить рішення з подальшої підтримки України.

Реклама:

"Рішення, які ми ухвалимо, зобов'яжуть нас на роки вперед – я маю на увазі, перш за все, підтримку України, у якій ми повинні взяти на себе довгострокові зобов'язання", – підкреслив Макрон.

Макрон зазначив, що союзники допомагають Україні "реформувати українські збройні сили, сприяють оперативній сумісності з силами Альянсу і надають підтримку в нелетальному секторі".

Як писала "ЄвроПравда", всупереч стереотипам, Франція та особисто президент Макрон тепер є лобістами запрошення України до НАТО.

ВІДЕО ДНЯ

Саміт лідерів країн НАТО відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі.

За даними видання Le Monde, Франція змінила свою обережну позицію щодо членства України в НАТО.

Деталі у статті: Чого хоче Україна на саміті НАТО та де досі лишаються перепони.

Теми: МакронНАТОУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено Окупанти скинули авіабомбу на Оріхів, коли там видавали гумдопомогу: 4 загиблих

Глава Мюнхенської конференції: Україна має стати членом НАТО, щойно дозволять обставини

Зеленський про переговори з Путіним після підходу ЗСУ до Криму: Логічна риторика

відеоСенцов отримав контузію на фронті

Медведєв погрожує ударом по трьох українських АЕС і ядерних об'єктах у Європі

Акаунти з синьою позначкою у Twitter поширюють фейки про війну в Україні – BBC

Усі новини...
Макрон
Заколот Пригожина підкреслив розбіжності у владі РФ – Макрон
Байден поговорив про ситуацію в РФ із Шольцом, Макроном і Сунаком
Макрон "пильно стежить" за подіями в Росії
Останні новини
10:50
У Польщі затримали ще одного ймовірного шпигуна РФ, громадянина України
10:48
Росіяни б’ють по 9 областях, тримають Луганщину у вогняному полоні, є загиблі - ОВА
10:40
Курс валют на 10 липня: гривня слабне до долара на "чорному ринку"
10:25
інфографіка89% українців хочуть в НАТО
10:23
Медична система РФ виявилась неготовою до напливу поранених – розвідка Британії
10:13
Південна Корея збільшила експорт моторних мастил до РФ на 117% після відходу BP і Shell
10:03
Пригожин після бунту зустрічався з Путіним у Кремлі – ЗМІ
10:01
Стефанішина пояснила, чому НАТО може запросити Україну до вступу під час війни
09:40
Конфлікт Джека Ма з китайською владою коштував його компаніям $850 мільярдів – Bloomberg
09:38
Байден у фінальній розмові перед самітом закликав Ердогана зняти вето на вступ Швеції
Усі новини...
Реклама: