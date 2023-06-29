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Макрон: НАТО має сформувати перспективу вступу України

"Європейська правда"Четвер, 29 червня 2023, 08:14

У середу, 28 червня, президент Франції Еммануель Макрон заявив про необхідність вільнюському саміту НАТО сформувати конкретний шлях до членства України в Альянсі.

Про це Макрон сказав, виступаючи разом з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом в Єлисейському палаці в Парижі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Ми повинні будемо визначити шлях, щоб сформувати перспективу вступу України до НАТО, яку ми відкрили в 2008 році в Бухаресті", – сказав Макрон.

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Він додав, що на саміті у Вільнюсі НАТО ухвалить рішення з подальшої підтримки України.

"Рішення, які ми ухвалимо, зобов'яжуть нас на роки вперед – я маю на увазі, перш за все, підтримку України, у якій ми повинні взяти на себе довгострокові зобов'язання", – підкреслив Макрон.

Макрон зазначив, що союзники допомагають Україні "реформувати українські збройні сили, сприяють оперативній сумісності з силами Альянсу і надають підтримку в нелетальному секторі".

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Як писала "ЄвроПравда", всупереч стереотипам, Франція та особисто президент Макрон тепер є лобістами запрошення України до НАТО.

Саміт лідерів країн НАТО відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі.

За даними видання Le Monde, Франція змінила свою обережну позицію щодо членства України в НАТО.

Деталі у статті: Чого хоче Україна на саміті НАТО та де досі лишаються перепони.

Теми: МакронНАТОУкраїна
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