Макрон: НАТО должен сформировать перспективу вступления Украины

В среду, 28 июня, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости вильнюсскому саммиту НАТО сформировать конкретный путь к членству Украины в Альянсе.

Об этом Макрон сказал, выступая вместе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Елисейском дворце в Париже, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Мы должны будем определить путь, чтобы сформировать перспективу вступления Украины в НАТО, которую мы открыли в 2008 году в Бухаресте", – сказал Макрон.

Он добавил, что на саммите в Вильнюсе НАТО примет решение по дальнейшей поддержке Украины.

Реклама:

"Решения, которые мы примем, обяжут нас на годы вперед – я имею в виду, прежде всего, поддержку Украины, в которой мы должны взять на себя долгосрочные обязательства", – подчеркнул Макрон.

Макрон отметил, что союзники помогают Украине "реформировать украинские вооруженные силы, способствуют оперативной совместимости с силами Альянса и оказывают поддержку в нелетальном секторе".

Как писала "ЕвроПравда", вопреки стереотипам, Франция и лично президент Макрон теперь являются лоббистами приглашения Украины в НАТО.

ВИДЕО ДНЯ

Саммит лидеров стран НАТО состоится 11-12 июля в Вильнюсе.

По данным издания Le Monde, Франция изменила свою осторожную позицию относительно членства Украины в НАТО.

Детали в статье: Чего хочет Украина на саммите НАТО и где до сих пор остаются преграды.