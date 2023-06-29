Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Макрон: НАТО должен сформировать перспективу вступления Украины

"Европейская правда"Четверг, 29 июня 2023, 08:14

В среду, 28 июня, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости вильнюсскому саммиту НАТО сформировать конкретный путь к членству Украины в Альянсе.

Об этом Макрон сказал, выступая вместе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Елисейском дворце в Париже, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Мы должны будем определить путь, чтобы сформировать перспективу вступления Украины в НАТО, которую мы открыли в 2008 году в Бухаресте", – сказал Макрон.

Он добавил, что на саммите в Вильнюсе НАТО примет решение по дальнейшей поддержке Украины.

Реклама:

"Решения, которые мы примем, обяжут нас на годы вперед – я имею в виду, прежде всего, поддержку Украины, в которой мы должны взять на себя долгосрочные обязательства", – подчеркнул Макрон.

Макрон отметил, что союзники помогают Украине "реформировать украинские вооруженные силы, способствуют оперативной совместимости с силами Альянса и оказывают поддержку в нелетальном секторе".

Как писала "ЕвроПравда", вопреки стереотипам, Франция и лично президент Макрон теперь являются лоббистами приглашения Украины в НАТО.

ВИДЕО ДНЯ

Саммит лидеров стран НАТО состоится 11-12 июля в Вильнюсе.

По данным издания Le Monde, Франция изменила свою осторожную позицию относительно членства Украины в НАТО.

Детали в статье: Чего хочет Украина на саммите НАТО и где до сих пор остаются преграды.

Темы: МакронНАТОУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополнено Оккупанты сбросили авиабомбу на Орехов, когда там выдавали гумпомощь: 4 погибших

Глава Мюнхенской конференции: Украина должна стать членом НАТО, как только позволят обстоятельства

Зеленский о переговорах с Путиным после подхода ВСУ к Крыму: Логичная риторика

видеоСенцов получил контузию на фронте

Медведев угрожает ударом по трем украинским АЭС и ядерным объектам в Европе

Аккаунты с синей галочкой в Twitter распространяют фейки о войне в Украине - BBC

Все новости...
Макрон
Мятеж Пригожина подчеркнул подчеркнул разногласия во власти РФ – Макрон
Байден поговорил о ситуации в РФ с Шольцом, Макроном и Сунаком
Макрон "пристально следит" за событиями в России
Последние новости
10:03
Пригожин после бунта встречался с Путиным в Кремле – СМИ
10:01
Стефанишина объяснила, почему НАТО может пригласить Украину к вступлению во время войны
09:40
Конфликт Джека Ма с китайскими властями стоил его компаниям $850 миллиардов – Bloomberg
09:38
Байден в финальной беседе перед саммитом призвал Эрдогана снять вето на вступление Швеции
09:33
Россияне ударили ракетой в объект инфраструктуры в Николаеве
09:31
Стефанишина назвала страны, наиболее поддерживающие приглашение Украины в НАТО
09:22
"Память – единственное, что имеют семьи военных". История матери, которая пережила плен и гибель сына
09:15
Белый дом рассказал, как Украина будет применять кассетные боеприпасы
09:12
За полгода украинцы зарегистрировали более 12 тысяч электромобилей: топ-5 моделей
08:59
фото, видео, дополнено Оккупанты сбросили авиабомбу на Орехов, когда там выдавали гумпомощь: 4 погибших
Все новости...
Реклама: