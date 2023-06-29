Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Макрон: НАТО должен сформировать перспективу вступления Украины

"Европейская правда"Четверг, 29 июня 2023, 08:14

В среду, 28 июня, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости вильнюсскому саммиту НАТО сформировать конкретный путь к членству Украины в Альянсе.

Об этом Макрон сказал, выступая вместе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Елисейском дворце в Париже, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Мы должны будем определить путь, чтобы сформировать перспективу вступления Украины в НАТО, которую мы открыли в 2008 году в Бухаресте", – сказал Макрон.

Реклама:

Он добавил, что на саммите в Вильнюсе НАТО примет решение по дальнейшей поддержке Украины.

"Решения, которые мы примем, обяжут нас на годы вперед – я имею в виду, прежде всего, поддержку Украины, в которой мы должны взять на себя долгосрочные обязательства", – подчеркнул Макрон.

Макрон отметил, что союзники помогают Украине "реформировать украинские вооруженные силы, способствуют оперативной совместимости с силами Альянса и оказывают поддержку в нелетальном секторе".

ВИДЕО ДНЯ

Как писала "ЕвроПравда", вопреки стереотипам, Франция и лично президент Макрон теперь являются лоббистами приглашения Украины в НАТО.

Саммит лидеров стран НАТО состоится 11-12 июля в Вильнюсе.

По данным издания Le Monde, Франция изменила свою осторожную позицию относительно членства Украины в НАТО.

Детали в статье: Чего хочет Украина на саммите НАТО и где до сих пор остаются преграды.

Темы: МакронНАТОУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Макрон
Шольц раскрыл подробности переговоров с Путиным: странная реакция на санкции и конспирология - СМИ
У Макрона допускают, что Китай оказывает РФ поддержку в войне
Зеленский предупредил Макрона о провокациях России на ЗАЭС
Последние новости
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине зафиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
22:51
Польша обещает "более жесткую реакцию" в случае повторения провокации РФ с ракетой
22:48
На уничтоженном "Новочеркасске" предположительно погибли 74 моряка, еще 27 были ранены
22:08
Украина инициирует созыв Совбеза ООН из-за последнего массированного обстрела РФ
22:05
СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать
21:47
МИД Польши требует в России объяснений из-за нарушившей воздушное пространство ракеты
Все новости...
Реклама: