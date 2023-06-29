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ЄС планує зберегти санкції проти Ірану щодо балістичних ракет – ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 29 червня 2023, 08:35

Європейські дипломати повідомили Ірану, що планують зберегти санкції ЄС щодо балістичних ракет, термін дії яких закінчується в жовтні відповідно до недійсної ядерної угоди з Іраном 2015 року.

Про це агентству Reuters стало відомо від власних чотирьох джерел, пише "Європейська правда".

Співрозмовники агентства назвали три причини збереження санкцій: використання Росією іранських безпілотників проти України; можливість того, що Іран може передати Росії балістичні ракети; позбавлення Ірану переваг ядерної угоди, оскільки Тегеран порушив домовленості, хоча й після того, як США зробили це першими.

"Іранцям досить чітко дали зрозуміти (про плани зберегти санкції. – Ред.), і тепер питання полягає в тому, які кроки у відповідь можуть зробити іранці і як це передбачити", – сказав західний дипломат агентству на умовах анонімності.

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Термін дії санкцій ЄС закінчується 18 жовтня відповідно до резолюції ООН, яка закріпила ядерну угоду 2015 року.

Збереження санкцій ЄС відображатиме зусилля Заходу, спрямовані на запобігання розробці Іраном ядерної зброї та засобів її доставки, незважаючи на крах угоди 2015 року, від якої тодішній президент США Дональд Трамп відмовився у 2018 році.

Суть цієї угоди, яку Іран уклав з Британією, Китаєм, Францією, Німеччиною, Росією, США та Францією, полягала в обмеженні ядерної програми Тегерана, щоб ускладнити йому отримання розщеплюваного матеріалу для створення бомби в обмін на звільнення від економічних санкцій.

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Оскільки ця угода фактично мертва, відносини Ірану із Заходом погіршилися за останній рік, що змусило Вашингтон і його союзників шукати шляхи деескалації напруженості.

В результаті виходу Трампа з угоди та нездатності президента США Джо Байдена відновити її, Іран, за оцінками США, може виготовити розщеплюваний матеріал для однієї бомби приблизно за 12 днів.

Теми: ІранЄСсанкції
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