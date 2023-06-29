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ЕС планирует сохранить санкции против Ирана в отношении баллистических ракет – СМИ

"Европейская правда"Четверг, 29 июня 2023, 08:35

Европейские дипломаты сообщили Ирану, что планируют сохранить санкции ЕС в отношении баллистических ракет, срок действия которых истекает в октябре в соответствии с недействительной ядерной сделкой с Ираном 2015 года.

Об этом агентству Reuters стало известно от собственных четырех источников, пишет "Европейская правда".

Собеседники агентства назвали три причины сохранения санкций: использование Россией иранских беспилотников против Украины; возможность того, что Иран может передать России баллистические ракеты; лишение Ирана преимуществ ядерной сделки, поскольку Тегеран нарушил договоренности, хотя и после того, как США сделали это первыми.

"Иранцам достаточно четко дали понять (о планах сохранить санкции. – Ред.), и теперь вопрос заключается в том, какие ответные шаги могут предпринять иранцы и как это предусмотреть", – сказал западный дипломат агентству на условиях анонимности.

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Срок действия санкций ЕС истекает 18 октября в соответствии с резолюцией ООН, которая закрепила ядерную сделку 2015 года.

Сохранение санкций ЕС будет отражать усилия Запада, направленные на предотвращение разработки Ираном ядерного оружия и средств его доставки, несмотря на крах соглашения 2015 года, от которого тогдашний президент США Дональд Трамп отказался в 2018 году.

Суть этого соглашения, которое Иран заключил с Британией, Китаем, Францией, Германией, Россией, США и Францией, заключалась в ограничении ядерной программы Тегерана, чтобы усложнить ему получение расщепляемого материала для создания бомбы в обмен на освобождение от экономических санкций.

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Поскольку это соглашение фактически мертво, отношения Ирана с Западом ухудшились за последний год, что заставило Вашингтон и его союзников искать пути деэскалации напряженности.

В результате выхода Трампа из соглашения и неспособности президента США Джо Байдена восстановить его, Иран, по оценкам США, может изготовить расщепляющийся материал для одной бомбы примерно за 12 дней.

Темы: ИранЕСсанкции
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