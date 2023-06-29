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США почали затверджувати продаж Польщі ще 48 пускових установок Patriot

"Європейська правда"Четвер, 29 червня 2023, 08:59

Держдеп США дав офіційну згоду на продаж Польщі 48 пускових установок ЗРК Patriot та понад 600 ракет PAC-3 MSE до них.

Про це повідомляє PAP, пише "Європейська правда".

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак ввечері у середу оголосив, що Державний департамент затвердив продаж Польщі зброї для захисту неба, зокрема 48 пускових установок Patriot та 644 найсучасніших ракет до комплексу PAC-3 MSE.

"Це вкрай важливе посилення польської системи протиповітряної оборони. Чекаємо на згоду Конгресу США", – зазначив Блащак.

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Одночасно Агентство безпекової співпраці Пентагону оголосило, що сума контракту буде складати близько 15 млрд доларів. 

Окрім пускових і ракет, до пакету входять також 12 радарів LTAMDS і технічна та логістична підтримка.

Польща законтрактувала дві батареї ЗРК Patriot у рамках першої фази програми "Вісла" у березні 2018 року. Це передбачало закупівлю 16 пускових установок, радару та 208 ракет PAC-3 MSE, які будуть інтегровані у нову систему управління ситуацією на полі бою IBCS, яку застосовує і армія США.

ВІДЕО ДНЯ

У травні 2022 року Міноборони Польщі звернулося до США з проханням про закупівлю ще шести батарей ЗРК Patriot, тобто 48 пускових установок.  

Нагадаємо, також у середу до Польщі прибули перші 14 танків Abrams зі США. 

Як стало відомо раніше, у Польщі відкриється центр ремонту танків Abrams.

Теми: СШАПольща
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