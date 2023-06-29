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США начали утверждать продажу Польше еще 48 пусковых установок Patriot

"Европейская правда"Четверг, 29 июня 2023, 08:59

Госдеп США дал официальное согласие на продажу Польше 48 пусковых установок ЗРК Patriot и более 600 ракет PAC-3 MSE к ним.

Об этом сообщает PAP, пишет "Европейская правда".

Министр обороны Польши Мариуш Блащак вечером в среду объявил, что Государственный департамент утвердил продажу Польше пакета вооружения для защиты неба, в частности 48 пусковых установок Patriot и 644 самых современных ракет к комплексу PAC-3 MSE.

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"Это крайне важное усиление польской системы противовоздушной обороны. Ждем согласия Конгресса США", – отметил Блащак.

Одновременно Агентство безопасности сотрудничества Пентагона объявило, что сумма контракта будет составлять около 15 млрд долларов.

Кроме пусковых и ракет, в пакет входят также 12 радаров LTAMDS и техническая и логистическая поддержка.

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Польша законтрактовала две батареи ЗРК Patriot в рамках первой фазы программы "Висла" в марте 2018 года. Это предусматривало закупку 16 пусковых установок, радара и 208 ракет PAC-3 MSE, которые будут интегрированы в новую систему управления ситуацией на поле боя IBCS, которую применяет и армия США.

В мае 2022 года Минобороны Польши обратилось к США с просьбой о закупке еще шести батарей ЗРК Patriot, то есть 48 пусковых установок.

Напомним, также в среду в Польшу прибыли первые 14 танков Abrams из США.

Как стало известно ранее, в Польше откроется центр ремонта танков Abrams.

Темы: СШАПольша
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