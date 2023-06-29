Розвідка Британії розповіла про наслідки втрати РФ літака Іл-22М, збитого "Вагнером" під час заколоту
Британсьска розвідка припускає, що загибель кількох одиниць авіації під час заколоту ПВК "Вагнера" деморалізувала російські "ВКС", та констатує довгострокові негативні наслідки для російської авіації від втрати Іл-22М.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 29 червня.
Розвідка нагадує повідомлення про те, що 24 червня "вагнерівці" під час заколоту збили кілька російських військових гелікоптерів та повітряний командний пункт Іл-22М.
"Іл-22М – складова відносно невеликого повітряного флоту чисельністю до 12 літаків, які активно використовували як для командування, та і для радіорелейних завдань. Ці спецлітаки досі відігравали ключову роль у керівництві російськими силами у війні проти України. Як особливо цінні, вони діяли з безпечної зони російського повітряного простору, далеко поза зоною досяжності українських систем ППО", – зазначає розвідка.
Аналітики припускають, що втрата цього літака негативно відобразиться на подальших діях сил РФ в повітрі й на суші.
"У короткостроковій перспективі психологічний шок від втрати у такий спосіб такої кількості апаратів майже точно вдарить по моральному духу "ВКС". У довгостроковій перспективі, є ймовірність, що для безпечного управління тим флотом, що залишається, обсяг завдань доведеться скоротити, порівняно з поточним. А це ймовірно вплине на спроможність Росії координувати свої сили, особливо під час операцій високої інтенсивності", – зазначають в огляді.
В огляді за середу британська розвідка розповідала, що українські удари по мостах на Чонгарі суттєво ускладнили росіянам логістику.