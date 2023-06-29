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Розвідка Британії розповіла про наслідки втрати РФ літака Іл-22М, збитого "Вагнером" під час заколоту

"Європейська правда"Четвер, 29 червня 2023, 09:30

Британсьска розвідка припускає, що загибель кількох одиниць авіації під час заколоту ПВК "Вагнера" деморалізувала російські  "ВКС", та констатує довгострокові негативні наслідки для російської авіації від втрати Іл-22М.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 29 червня. 

Розвідка нагадує повідомлення про те, що 24 червня "вагнерівці" під час заколоту збили кілька російських військових гелікоптерів та повітряний командний пункт Іл-22М.

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"Іл-22М – складова відносно невеликого повітряного флоту чисельністю до 12 літаків, які активно використовували як для командування, та і для радіорелейних завдань. Ці спецлітаки досі відігравали ключову роль у керівництві російськими силами у війні проти України. Як особливо цінні, вони діяли з безпечної зони російського повітряного простору, далеко поза зоною досяжності українських систем ППО", – зазначає розвідка.

Аналітики припускають, що втрата цього літака негативно відобразиться на подальших діях сил РФ в повітрі й на суші. 

"У короткостроковій перспективі психологічний шок від втрати у такий спосіб такої кількості апаратів майже точно вдарить по моральному духу "ВКС". У довгостроковій перспективі, є ймовірність, що для безпечного управління тим флотом, що залишається, обсяг завдань доведеться скоротити, порівняно з поточним. А це ймовірно вплине на спроможність Росії координувати свої сили, особливо під час операцій високої інтенсивності", – зазначають в огляді. 

ВІДЕО ДНЯ

В огляді за середу британська розвідка розповідала, що українські удари по мостах на Чонгарі суттєво ускладнили росіянам логістику. 

 

Теми: РосіяПригожинВагнер
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