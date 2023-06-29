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У Франції розширилися заворушення через смерть хлопця, застреленого поліцією

"Європейська правда"Четвер, 29 червня 2023, 10:32

У ніч з середи на четвер у Франції повторилися протести із заворушеннями через смерть хлопця, якого застрелила поліція під час дорожньої перевірки; протести поширилися на нові міста.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда". 

Заворушення знову повторилися у багатьох містечках столичного регіону, а також розширилися на нові міста – Ніцу, Тулузу, Ліон. 

У передмісті Парижа Нантер, де й стався інцидент, учасники заворушень кидалися у поліцію коктейлями Молотова та змусили правоохоронців відійти. 

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Численні хуліганські підпали зафіксували у містечках департаменту О-де-Сен та в самому Парижі. У департаменті Валь-де-Марн протестувальники з використанням піротехніки атакували охоронців на вході до в’язниці, але всередину потрапити не змогли.

В департаменті Ессон повідомляють про підпалений автобус без пасажирів. В одному з містечок протестувальники увірвалися в приміщення мерії і підпалили його. 

Міністр внутрішніх справ Жераль Дарманен каже про 150 затриманих. За його словами, від нападів постраждали також відділки поліції та школи.

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Президент Еммануель Макрон вранці назвав невиправданими погроми, що відбувалися протягом ночі, та закликав до спокою. Також він скликав засідання міжвідомчої кризової команди.  

Нагадаємо, заворушення спалахнули після того, як вранці у вівторок поліцейські під час рутинної перевірки учасників дорожнього руху застрелили 17-річного хлопця за кермом.

Поліцейський, який стріляв, та його напарник залишаються під вартою.

Попередньої ночі внаслідок заворушень згоріли близько 40 авто і постраждали понад 20 правоохоронців, повідомляли про понад 30 затриманих

Теми: Франція
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