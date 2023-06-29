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У Франції розширилися заворушення через смерть хлопця, застреленого поліцією

"Європейська правда"Четвер, 29 червня 2023, 10:32

У ніч з середи на четвер у Франції повторилися протести із заворушеннями через смерть хлопця, якого застрелила поліція під час дорожньої перевірки; протести поширилися на нові міста.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда". 

Заворушення знову повторилися у багатьох містечках столичного регіону, а також розширилися на нові міста – Ніцу, Тулузу, Ліон. 

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У передмісті Парижа Нантер, де й стався інцидент, учасники заворушень кидалися у поліцію коктейлями Молотова та змусили правоохоронців відійти. 

Численні хуліганські підпали зафіксували у містечках департаменту О-де-Сен та в самому Парижі. У департаменті Валь-де-Марн протестувальники з використанням піротехніки атакували охоронців на вході до в’язниці, але всередину потрапити не змогли.

В департаменті Ессон повідомляють про підпалений автобус без пасажирів. В одному з містечок протестувальники увірвалися в приміщення мерії і підпалили його. 

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Міністр внутрішніх справ Жераль Дарманен каже про 150 затриманих. За його словами, від нападів постраждали також відділки поліції та школи.

Президент Еммануель Макрон вранці назвав невиправданими погроми, що відбувалися протягом ночі, та закликав до спокою. Також він скликав засідання міжвідомчої кризової команди.  

Нагадаємо, заворушення спалахнули після того, як вранці у вівторок поліцейські під час рутинної перевірки учасників дорожнього руху застрелили 17-річного хлопця за кермом.

Поліцейський, який стріляв, та його напарник залишаються під вартою.

Попередньої ночі внаслідок заворушень згоріли близько 40 авто і постраждали понад 20 правоохоронців, повідомляли про понад 30 затриманих

Теми: Франція
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