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Во Франции расширились беспорядки из-за смерти парня, застреленного полицией

"Европейская правда"Четверг, 29 июня 2023, 10:32

В ночь со среды на четверг во Франции повторились протесты с беспорядками из-за смерти парня, которого застрелила полиция во время дорожной проверки; протесты распространились на новые города.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Беспорядки снова повторились во многих городах столичного региона, а также расширились на новые города – Ницу, Тулузу, Лион. 

В пригороде Парижа Нантер, где и произошел инцидент, участники беспорядков бросались в полицию коктейлями Молотова и заставили правоохранителей отойти.

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Многочисленные хулиганские поджоги зафиксировали в городках департамента О-де-Сен и в самом Париже. В департаменте Валь-де-Марн протестующие с использованием пиротехники атаковали охранников на входе в тюрьму, но внутрь попасть не смогли.

В департаменте Эссон сообщают о подожженном автобусе без пассажиров. В одном из городков протестующие ворвались в помещение мэрии и подожгли его.

Министр внутренних дел Жераль Дарманен говорит о 150 задержанных. По его словам, от нападений пострадали также отделения полиции и школы.

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Президент Эммануэль Макрон утром назвал неоправданными погромы, происходившие в течение ночи, и снова призвал к спокойствию. Также он созвал заседание межведомственной кризисной команды.

Напомним, беспорядки вспыхнули после того, как утром во вторник полицейские во время рутинной проверки участников дорожного движения застрелили 17-летнего парня за рулем.

Стрелявший полицейский и его напарник остаются под стражей.

Предыдущей ночью в результате беспорядков сгорели около 40 авто и пострадали более 20 правоохранителей, сообщалось о более 30 задержанных.

Темы: Франция
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