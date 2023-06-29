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Естонія розірве договір з РФ щодо збереження культурних цінностей

"Європейська правда"Четвер, 29 червня 2023, 11:13

Естонія розірве укладений у 1998 році договір про співпрацю з Російською Федерацією в питанні збереження культурних цінностей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє естонський телерадіомовник ERR.

Дію договору буде припинено розпорядженням уряду Естонії, йдеться в порядку денному засідання кабінету міністрів на 29 червня.

Договір про співпрацю між урядами двох країн щодо збереження культурних цінностей підписали 4 грудня 1998 року. Естонія бажає розірвати угоду у зв'язку з агресією Росії проти України.

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Крім того, як йдеться в порядку денному засідання уряду, Естонія приєдналася до двох конвенцій ЮНЕСКО, які лежать в основі естонсько-російської угоди, тому немає реальної необхідності регулювати ті самі сфери додатковим договором.

Йдеться про конвенції ЮНЕСКО "Про заходи, спрямовані на заборону і запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передаванню права власності на культурні цінності" та "Про охорону всесвітньої культурної та природної спадщини".

Договір між країнами автоматично продовжувався кожні п'ять років, якщо сторони не оголошували про своє бажання його розірвати. 

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, нещодавно Міністерство закордонних справ Естонії оголосило про допомогу Україні у 2023 році на майже 1 млн євро.

Раніше Уряд Естонії схвалив принципи використання заморожених активів Росії для підтримки України.

Теми: ЕстоніяРосія
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