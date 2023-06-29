Эстония разорвет договор с РФ по сохранению культурных ценностей

Эстония разорвет заключенный в 1998 году договор о сотрудничестве с Российской Федерацией в вопросе сохранения культурных ценностей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает эстонский телерадиовещатель ERR.

Действие договора будет прекращено распоряжением правительства Эстонии, говорится в повестке дня заседания кабинета министров на 29 июня.

Договор о сотрудничестве между правительствами двух стран по сохранению культурных ценностей был подписан 4 декабря 1998 года. Эстония желает расторгнуть соглашение в связи с агрессией России против Украины.

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Кроме того, как говорится в повестке дня заседания правительства, Эстония присоединилась к двум конвенциям ЮНЕСКО, которые лежат в основе эстонско-российского соглашения, поэтому нет реальной необходимости регулировать те же сферы дополнительным договором.

Речь идет о конвенциях ЮНЕСКО "О мерах, направленных на запрещение и предотвращение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности" и "Об охране всемирного культурного и природного наследия".

Договор между странами автоматически продлевался каждые пять лет, если стороны не объявляли о своем желании его разорвать.

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Напомним, недавно Министерство иностранных дел Эстонии объявило о помощи Украине в 2023 году на почти 1 млн евро.

Ранее правительство Эстонии разработало принципы использования замороженных активов России для поддержки Украины.