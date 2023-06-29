Кремль намагається взяти під контроль сили "Вагнера" в Африці та на Близькому Сході – WSJ

Росія намагається запевнити країни Африки та Близького Сходу, що після заколоту Кремль зможе взяти під контроль сили "Вагнера", які "працюють" на цих континентах.

Джерело: The Wall Street Journal

Дослівно: "Через кілька годин після того, як армія колишніх ув'язнених і найманців Євгена Пригожина зупинила свій наступ на Москву, Кремль вирішив взяти під повний контроль глобальну імперію, побудовану сумнозвісним військовим підприємцем.

Заступник міністра закордонних справ Росії вилетів до Дамаска, щоб особисто передати повідомлення президенту Сирії Башару Асаду: сили групи Вагнера більше не будуть діяти там самостійно.

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Високопосадовці російського МЗС зателефонували президенту Центральноафриканської Республіки, до особистої охорони якого входять найманці "Вагнера", і запевнили, що суботня криза не завадить російській експансії в Африці. Урядові літаки Міністерства з надзвичайних ситуацій Росії перекинули з Сирії до Малі, ще одного з ключових закордонних форпостів Вагнера".

Деталі: Росія, яка роками заперечувала будь-який зв'язок з Вагнером, схоже, намагається взяти під свій контроль розгалужену мережу найманців, якою керують Пригожин і його помічники.

За мінімальних витрат і на відстані витягнутої руки "Вагнер" допомагав Кремлю посилювати міжнародний вплив і збирати доходи, якими керувала холдингова компанія Пригожина "Конкорд" і мережа підставних компаній, що допомагали спрямовувати кошти в Кремль.

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За словами західних чиновників, компанії Вагнера заробляють сотні мільйонів доларів на рік в Африці.

Джерелами доходу групи є експорт суданського золота до Росії, а також алмазів з ЦАР до ОАЕ і деревини до Пакистану, повідомили ці чиновники.

Протягом багатьох років "Вагнер Груп" працювала як сила безпеки для автократичних режимів на Близькому Сході та в Африці, а віднедавна вона навшпиньки просувається до країн Латинської Америки та Карибського басейну.

В Україні та Росії, включно з Росією, "Вагнер" налічує понад 30 000 бойовиків.

Близько 6000 найманців "Вагнера" виконують різноманітні завдання за межами Росії та України - від охорони шахт і політиків у ЦАР, де громадянська війна триває вже десять років, до захисту нафтових свердловин і підконтрольних уряду територій у Сирії.

У Малі бійці "Вагнера" за підтримки винищувачів і гелікоптерів російського виробництва розгортаються разом з малійськими солдатами в сахарських селах, що потрапили під владу ісламістів. Бойовики воюють з державою з 2012 року.

Відзначається, що доля сил "Вагнера" тепер залежить від того, чи зможе Кремль одночасно маргіналізувати Пригожина і зберегти імперію, яку він побудував на трьох континентах.

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Вершинін на вихідних прилетів до Дамаска, щоб закликати Асада не дозволити бойовикам "Вагнера" покинути Сирію без нагляду з боку Москви, розповіли люди, які були поінформовані про цю розмову.

У заяві, поширеній офісом Асада після зустрічі, йдеться про те, що вони обговорили питання координації, особливо в "світлі останніх подій".

Винищувачі "Вагнера", які в основному діяли в Сирії самостійно, у вівторок отримали наказ прибути на авіабазу Міністерства оборони Росії в сирійському портовому місті Латакія, і вони його виконали, розповіли двоє людей, знайомих з цим питанням.