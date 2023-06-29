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Кремль пытается взять под контроль силы "Вагнера" в Африке и на Ближнем Востоке – WSJ

Алена МазуренкоЧетверг, 29 июня 2023, 11:42
Кремль пытается взять под контроль силы Вагнера в Африке и на Ближнем Востоке – WSJ
ЦЕНТР "ВАГНЕРА" В РОССИИ, ФОТО AFP VIA GETTY IMAGES

Россия пытается заверить страны Африки и Ближнего Востока, что после мятежа Кремль сможет взять под контроль силы "Вагнера", которые "работают" на этих континентах.

Источник: The Wall Street Journal

Дословно: "Через несколько часов после того, как армия бывших заключенных и наемников Евгения Пригожина остановила свое наступление на Москву, Кремль решил взять под полный контроль глобальную империю, построенную печально известным военным предпринимателем.

Заместитель министра иностранных дел России вылетел в Дамаск, чтобы лично передать сообщение президенту Сирии Башару Асаду: силы группы Вагнера больше не будут действовать там самостоятельно.

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Высокопоставленные чиновники российского МИД позвонили президенту Центральноафриканской Республики, в личную охрану которого входят наемники "Вагнера", и заверили, что субботний кризис не помешает российской экспансии в Африке. Правительственные самолеты Министерства по чрезвычайным ситуациям России перебросили из Сирии в Мали, еще один из ключевых зарубежных форпостов Вагнера".

Детали: Россия, которая годами отрицала любую связь с Вагнером, похоже, пытается взять под свой контроль разветвленную сеть наемников, которой руководят Пригожин и его помощники.

При минимальных затратах и на расстоянии вытянутой руки "Вагнер" помогал Кремлю усиливать международное влияние и собирать доходы, которыми управляла холдинговая компания Пригожина "Конкорд" и сеть подставных компаний, помогавших направлять средства в Кремль.

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По словам западных чиновников, компании Вагнера зарабатывают сотни миллионов долларов в год в Африке.

Источниками дохода группы является экспорт суданского золота в Россию, а также алмазов из ЦАР в ОАЭ и древесины в Пакистан, сообщили эти чиновники.

В течение многих лет "Вагнер Групп" работала как сила безопасности для автократических режимов на Ближнем Востоке и в Африке, а с недавних пор она на цыпочках продвигается в страны Латинской Америки и Карибского бассейна.

В Украине и России, включая Россию, "Вагнер" насчитывает более 30 000 боевиков.

Около 6000 наемников "Вагнера" выполняют различные задачи за пределами России и Украины - от охраны шахт и политиков в ЦАР, где гражданская война длится уже десять лет, до защиты нефтяных скважин и подконтрольных правительству территорий в Сирии.

В Мали бойцы "Вагнера" при поддержке истребителей и вертолетов российского производства разворачиваются вместе с малийскими солдатами в сахарских деревнях, попавших под власть исламистов. Боевики воюют с государством с 2012 года.

Отмечается, что судьба сил "Вагнера" теперь зависит от того, сможет ли Кремль одновременно маргинализировать Пригожина и сохранить империю, которую он построил на трех континентах.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин на выходных прилетел в Дамаск, чтобы призвать Асада не позволить боевикам "Вагнера" покинуть Сирию без надзора со стороны Москвы, рассказали люди, которые были проинформированы об этом разговоре.

В заявлении, распространенном офисом Асада после встречи, говорится, что они обсудили вопросы координации, особенно в "свете последних событий".

Истребители "Вагнера", которые в основном действовали в Сирии самостоятельно, во вторник получили приказ прибыть на авиабазу Министерства обороны России в сирийском портовом городе Латакия, и они его выполнили, рассказали два человека, знакомых с этим вопросом.

Темы: ВагнерРосcияАфрика
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