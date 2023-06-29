У США припускають, що "червоні лінії" Путіна є гнучкішими, ніж вважали раніше – Politico

Після заколоту в Росії американські посадовці підозрюють, що так звані "червоні лінії" Володимира Путіна є гнучкішими, ніж вважалося раніше, у тому числі щодо питання постачання озброєння Україні.

Джерело: Politico

Дослівно: "Американські посадовці підозрюють, що одним з мотивів Путіна для укладення угоди з Пригожиним було уникнення широкомасштабного насильства на території Росії.

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Це змусило декого (на Заході - ред.) замислитися над тим, чи можуть вони піти далі і надати Україні смертоноснішу зброю з більшою дальністю дії – в тому числі і F-16.

Вони думають: червона лінія Путіна може бути м'якшою, ніж вважалося раніше, і він може вирішити не йти на ескалацію, побоюючись розширення конфлікту – так вважають двоє людей, знайомих з ходом дискусії. Але вони підкреслили, що жодного рішення ще не прийнято".

Деталі: Держсекретар США Ентоні Блінкен, відповідаючи у вівторок на запитання, чи може хаос у російській армії стимулювати контрнаступ України, заявив: "Я думаю, що є певна можливість".

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Однак він додав, що американські чиновники все ще чекають, щоб побачити, як розвиватимуться події.

Як наголошує видання, у короткостроковій перспективі очевидно, що саміт НАТО, який відбудеться через два тижні в Литві, набуде нової актуальності. Блінкен натякнув на "потужний пакет для України", який буде представлений лідерами НАТО у Вільнюсі. Але також можливо, що плани альянсу щодо можливого вступу України можуть змінитися, враховуючи військову слабкість Росії і цілком реальну перспективу громадянської війни на її кордонах.

Президент Eurasia Group Ян Бреммер вважає, що "це все ще висока планка (для потенційного членства України в НАТО), тому що 31 країна (НАТО) має сказати "так".

Пряма мова: "Але це допоможе. У Заходу тепер менше причин турбуватися про передбачувані червоні лінії Путіна, і більше причин турбуватися про те, як підготуватися до дестабілізованої, непередбачуваної ситуації в Росії".

Більше деталей: Як повідомляє Politico, на думку одних аналітиків, "стриманість" Путіна під час угоди з Пригожиним може бути ознакою його раціональності, на думку інших – ослаблений диктатор може стати ще більш божевільним.

Крихкість путінського режиму також змушує деяких американських посадовців детальніше розглядати можливість постпутінської Росії – і ядерного запасу, який може стати ще більш дестабілізуючим фактором для світового порядку.