В США предполагают, что "красные линии" Путина являются более гибкими, чем считали ранее – Politico

После мятежа в России американские чиновники подозревают, что так называемые "красные линии" Владимира Путина являются более гибкими, чем считалось ранее.

Источник: Politico

Дословно: "Американские чиновники подозревают, что одним из мотивов для Путина для заключения сделки с Пригожини было избежание широкомасштабного насилия на территории России.

Это заставило некоторых (на Западе - ред.) задуматься над тем, могут ли они пойти дальше и предоставить Украине более смертоносное оружие с большей дальностью действия - в том числе и F-16.

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Они думают: красная линия Путина может быть мягче, чем считалось ранее, и он может решить не идти на эскалацию, опасаясь расширения конфликта - так считают два человека, знакомых с ходом дискуссии. Но они подчеркнули, что никакого решения еще не принято".

Детали: Госсекретарь США Энтони Блинкен, отвечая во вторник на вопрос, может ли хаос в российской армии стимулировать контрнаступление Украины, заявил: "Я думаю, что есть определенная возможность".

Однако он добавил, что американские чиновники все еще ждут, чтобы увидеть, как будут развиваться события.

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Как отмечает издание, в краткосрочной перспективе очевидно, что саммит НАТО, который состоится через две недели в Литве, приобретет новую актуальность. Блинкен намекнул на "мощный пакет для Украины", который будет представлен лидерами НАТО в Вильнюсе. Но также возможно, что планы альянса относительно возможного вступления Украины могут измениться, учитывая военную слабость России и вполне реальную перспективу гражданской войны на ее границах.

Президент Eurasia Group Ян Бреммер считает, что "это все еще высокая планка (для потенциального членства Украины в НАТО), потому что все 31 страна (НАТО) должна сказать "да.

Прямая речь: "Но это поможет. У Запада теперь меньше причин беспокоиться о предсказуемых красных линиях Путина, и тем больше причин беспокоиться о том, как подготовиться к дестабилизированной, непредсказуемой ситуации в России".

Больше деталей: Как сообщает Politico, по мнению одних аналитиков, "сдержанность" Путина во время сделки с Пригожиным может быть признаком его рациональности, по мнению других - ослабленный диктатор может стать еще более сумасшедшим.

Хрупкость путинского режима также заставляет некоторых американских чиновников подробнее рассматривать возможность постпутинской России - и ядерного запаса, который может стать еще более дестабилизирующим фактором для мирового порядка.