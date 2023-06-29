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Рада звузила можливість відстрочки від мобілізації тим, хто має родичів з інвалідністю

Станіслав ПогоріловЧетвер, 29 червня 2023, 12:01
Рада звузила можливість відстрочки від мобілізації тим, хто має родичів з інвалідністю
Фото: Getty Images

Верховна Рада скоротила перелік осіб, які можуть отримати відстрочку від призову на військову службу, це стосується осіб, які мають родичів з інвалідністю.

Джерело: пресслужба ВРУ, "Радіо "Свобода"

Дослівно: "Усунуто законодавчу прогалину щодо можливості застосування відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації кількох членів сім’ї, зобов’язаних за законом утримувати особу з інвалідністю".

Деталі: Зокрема, у законі №9342 зʼявився абзац 11 частини І статті 23 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" зі словами "за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати".

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Таким чином, не служити можна буде лише в тому випадку, якщо в родині більше немає інших людей, здатних утримувати особу з інвалідністю.

Нагадаємо: Відстрочку від мобілізації можна було отримати за умов, що у військовозобовʼязаного є родич з інвалідністю I чи II групи – дружина (чоловік), батьки або батьки дружини (чоловіка). Ця ж причина могла бути і підставою для звільнення в запас, якщо таких родичів має мобілізований до лав ЗСУ.

Наразі закон ще не підписаний президентом Володимиром Зеленським.

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Теми: Верховна Радамобілізаціязаконодавство
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