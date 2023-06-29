Рада сузила возможность отсрочки от мобилизации тем, кто имеет родственников с инвалидностью

Верховная Рада сократила перечень лиц, которые могут получить отсрочку от призыва на военную службу, это касается лиц, которые имеют родственников с инвалидностью.

Источник: пресс-служба ВРУ, "Радио "Свобода"

Дословно: "Устранен законодательный пробел о возможности применения отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации нескольких членов семьи, обязанных по закону содержать лицо с инвалидностью".

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Детали: В частности, в законе №9342 появился абзац 11 части I статьи 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" со словами "при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать".

Таким образом, не служить можно будет только в том случае, если в семье больше нет других людей, способных содержать лицо с инвалидностью.

Напомним: Отсрочку от мобилизации можно было получить при условии, что у военнообязанного есть родственник с инвалидностью I или II группы - жена (муж), родители или родители жены (мужа). Эта же причина могла быть и основанием для увольнения в запас, если таких родственников имеет мобилизованный в ряды ВСУ.

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В настоящее время закон еще не подписан президентом Владимиром Зеленским.