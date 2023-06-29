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ЄС не повинен "знижувати планку" задля вступу України – глава МЗС Данії

"Європейська правда"Четвер, 29 червня 2023, 12:12

Глава МЗС Данії Ларс Льокке Расмуссен вважає, що ЄС ризикує імпортувати нестабільність, якщо послабить свої стандарти щодо демократії та корупції задля прискорення вступу України та інших країн-кандидатів.

Про це він заявив Financial Times, пише "Європейська правда".

Міністр зауважив, що його уряд підтримує членство України, Молдови, Грузії та країн західних Балкан в ЄС, але сказав, що геополітичні обставини не виправдовують відкладення реформ в цих державах.

"Якщо ви не закінчите процес реформ до вступу, то може виникнути ризик уповільнення після цього. А ми не експортуємо стабільність, ми ризикуємо імпортувати нестабільність. Ось чому так важливо наголошувати на необхідності виконання критеріїв (членства в ЄС. – Ред.)", – сказав він.

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Расмуссен заявив, що "не має наміру коментувати конкретні країни", але сказав, що "набагато легше завершити реформи, коли ви прямуєте до членства, ніж тоді, коли ви вже приєдналися".

Президент України Володимир Зеленський вимагає прискореного вступу до ЄС.

У цьому зв’язку Расмуссен сказав, що якщо і має бути "особливий режим" для України, то він повинен бути у формі додаткової допомоги з повним залученням урядів ЄС, щоб допомогти Києву відповідати стандартам. 

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Міністр додав, що в минулому цей процес був занадто бюрократичним.

"Ми хочемо інвестувати, ми хочемо допомагати, ми хочемо бути максимально позитивними і допомагати, наскільки це можливо, але ми не можемо знижувати планку", – зауважив міністр.

Расмуссен не назвав конкретних термінів членства для України чи інших кандидатів, але додав, що "всі розуміють, що з геополітичних міркувань ми повинні активізуватися настільки, наскільки це можливо". 

Це означає, за його словами, що ЄС має розглянути власну спроможність поглинути потенційно кількох нових членів. "Нам потрібно на певному етапі переглянути правила гри, і ми готові до цього", – додав глава данського МЗС.

Європейська комісія 22 червня представила усну оцінку прогресу України на шляху до ЄС. Єврокомісія вважає, що Україна виконала в повному обсязі дві з семи умов, необхідних для початку переговорів про членство, за рештою умов досягнутий прогрес.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зі свого боку виконає всі критерії Єврокомісії, необхідні для того, щоб почати переговори про вступ до ЄС до кінця цього року.

Теми: ДаніяЄСУкраїна
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