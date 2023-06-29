ЕС не должен "снижать планку" для вступления Украины – глава МИД Дании

Глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен считает, что ЕС рискует импортировать нестабильность, если ослабит свои стандарты демократии и коррупции для ускорения вступления Украины и других стран-кандидатов.

Об этом он заявил Financial Times, пишет "Европейская правда".

Министр отметил, что его правительство поддерживает членство Украины, Молдовы, Грузии и стран западных Балкан в ЕС, но сказал, что геополитические обстоятельства не оправдывают отложения реформ в этих государствах.

"Если вы не завершите процесс реформ до вступления, то может возникнуть риск замедления после этого. А мы не экспортируем стабильность, мы рискуем импортировать нестабильность. Вот почему так важно подчеркивать необходимость выполнения критериев (членства в ЕС. – Ред.)", – сказал он.

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Расмуссен заявил, что "не намерен комментировать конкретные страны", но сказал, что "гораздо легче завершить реформы, когда вы направляетесь к членству, чем тогда, когда вы уже присоединились".

Президент Украины Владимир Зеленский требует ускоренного вступления в ЕС. В этой связи Расмуссен сказал, что если и должен быть "особый режим" для Украины, то он должен быть в форме дополнительной помощи с полным привлечением правительств ЕС, чтобы помочь Киеву соответствовать стандартам.

Министр добавил, что в прошлом этот процесс был слишком бюрократическим.

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"Мы хотим инвестировать, мы хотим помогать, мы хотим быть максимально позитивными и помогать, насколько это возможно, но мы не можем снижать планку", – отметил министр.

Расмуссен не назвал конкретных сроков членства для Украины или других кандидатов, но добавил, что "все понимают, что по геополитическим соображениям мы должны активизироваться настолько, насколько это возможно".

Это означает, по его словам, что ЕС должен рассмотреть собственную способность поглотить потенциально нескольких новых членов. "Нам нужно на определенном этапе пересмотреть правила игры, и мы готовы к этому", – добавил глава датского МИД.

Европейская комиссия 22 июня представила устную оценку прогресса Украины на пути в ЕС. Еврокомиссия считает, что Украина выполнила в полном объеме два из семи условий, необходимых для начала переговоров о членстве, по остальным условиям достигнут прогресс.

Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина со своей стороны выполнит все критерии Еврокомиссии, необходимые для того, чтобы начать переговоры о вступлении в ЕС до конца этого года.