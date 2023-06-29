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На Таврійському напрямку знищили 19 одиниць техніки ворога – генерал Тарнавський 

Альона Мазуренко Четвер, 29 червня 2023, 13:08
На Таврійському напрямку знищили 19 одиниць техніки ворога – генерал Тарнавський 
ОЛЕКСАНДР ТАРНАВСЬКИЙ, ФОТО MILITARY MEDIA CENTER

Українські захисники продовжують просуватися вперед на Таврійському напрямку, за попередню добу вдалося знищити 19 одиниць військової техніки противника, а втрати окупантів вбитими та пораненими склали майже три роти.

Джерело: бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram

Деталі: За словами Тарнавського, підрозділи ракетних військ та артилерії на Таврійському напрямку протягом доби виконали 1337 вогневих завдання.

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За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти.

Знищено 19 одиниць військової техніки противника: "зокрема, 2 танки, БРЕМ, МТЛБ, БРМ, БпЛА "Орлан-10", БпЛА "Zala", самохідна артилерійська установка 2С3 "Акація", гаубиця 2А65 "Мста-Б" та автомобільна техніка".

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Теми: війнаЗбройні силиокупація
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