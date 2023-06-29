На Таврійському напрямку знищили 19 одиниць техніки ворога – генерал Тарнавський
Українські захисники продовжують просуватися вперед на Таврійському напрямку, за попередню добу вдалося знищити 19 одиниць військової техніки противника, а втрати окупантів вбитими та пораненими склали майже три роти.
Джерело: бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram
Деталі: За словами Тарнавського, підрозділи ракетних військ та артилерії на Таврійському напрямку протягом доби виконали 1337 вогневих завдання.
За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже три роти.
Знищено 19 одиниць військової техніки противника: "зокрема, 2 танки, БРЕМ, МТЛБ, БРМ, БпЛА "Орлан-10", БпЛА "Zala", самохідна артилерійська установка 2С3 "Акація", гаубиця 2А65 "Мста-Б" та автомобільна техніка".