На Таврическом направлении уничтожили 19 единиц техники врага – генерал Тарнавский

Украинские защитники продолжают продвигаться вперед на Таврическом направлении, за предыдущие сутки удалось уничтожить 19 единиц военной техники противника, а потери оккупантов убитыми и ранеными составили почти три роты.

Источник: бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram

Детали: По словам Тарнавского, подразделения ракетных войск и артиллерии на Таврическом направлении в течение суток выполнили 1337 огневых задачи.

За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты.

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Уничтожено 19 единиц военной техники противника: "в частности, 2 танка, БРЭМ, МТЛБ, БРМ, БпЛА "Орлан-10", БпЛА "Zala", самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация", гаубица 2А65 "Мста-Б" и автомобильная техника".