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На Таврическом направлении уничтожили 19 единиц техники врага – генерал Тарнавский

Алена МазуренкоЧетверг, 29 июня 2023, 13:08
На Таврическом направлении уничтожили 19 единиц техники врага – генерал Тарнавский
АЛЕКСАНДР ТАРНАВСКИЙ, ФОТО MILITARY MEDIA CENTER

Украинские защитники продолжают продвигаться вперед на Таврическом направлении, за предыдущие сутки удалось уничтожить 19 единиц военной техники противника, а потери оккупантов убитыми и ранеными составили почти три роты.

Источник: бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram

Детали: По словам Тарнавского, подразделения ракетных войск и артиллерии на Таврическом направлении в течение суток выполнили 1337 огневых задачи.

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За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты.

Уничтожено 19 единиц военной техники противника: "в частности, 2 танка, БРЭМ, МТЛБ, БРМ, БпЛА "Орлан-10", БпЛА "Zala", самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация", гаубица 2А65 "Мста-Б" и автомобильная техника".

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Темы: войнаВооруженные силыоккупация
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