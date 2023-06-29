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Кулеба після розмови зі Столтенбергом: Настав час внести ясність щодо членства України

Четвер, 29 червня 2023, 13:23

Глава МЗС України Дмитро Кулеба обговорив із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом кроки, спрямовані на "успішне проведення" саміту Альянсу у Вільнюсі. 

Про це Кулеба розповів у своєму Twitter у четвер, повідомляє "Європейська правда".

"Під час нашої сьогоднішньої телефонної розмови я подякував Єнсу Столтенбергу за його зусилля, спрямовані на успішне проведення саміту НАТО у Вільнюсі", – зазначив Кулеба.

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Він додав, що Україна продовжує активно працювати з усіма союзниками по НАТО, переконуючи їх, що "настав час внести ясність щодо членства України в Альянсі".

Напередодні повідомлялося, що Україна сформулювала два конкретні очікування від прийдешнього саміту Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі – стосовно членства й гарантій безпеки – й до останнього наполягатиме на їхньому затвердженні.

Деталі читайте у статті "ЄвроПравди" "Байден у ролі Меркель. Чого хоче Україна на саміті НАТО та де досі лишаються перепони".

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Теми: Кулеба ДмитроНАТО
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