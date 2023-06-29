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Кулеба после разговора со Столтенбергом: Пришло время внести ясность относительно членства Украины

Четверг, 29 июня 2023, 13:23

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом шаги, направленные на "успешное проведение" саммита Альянса в Вильнюсе. 

Об этом Кулеба рассказал в своем Twitter в четверг, сообщает "Европейская правда".

"Во время нашего сегодняшнего телефонного разговора я поблагодарил Йенса Столтенберга за его усилия, направленные на успешное проведение саммита НАТО в Вильнюсе", – отметил Кулеба.

Он добавил, что Украина продолжает активно работать со всеми союзниками по НАТО, убеждая их, что "пришло время внести ясность относительно членства Украины в Альянсе".

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Накануне сообщалось, что Украина сформулировала два конкретных ожидания от грядущего саммита Североатлантического Альянса в Вильнюсе – относительно членства и гарантий безопасности – и до последнего будет настаивать на их утверждении.

Об этом говорится в статье "ЕвроПравды" "Байден в роли Меркель. Чего хочет Украина на саммите НАТО и где до сих пор остаются преграды".

Темы: Кулеба ДмитрийНАТО
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