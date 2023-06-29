Повітряні сили повідомили про ракетну загрозу для 5 областей

Повітряні сили вдень 29 червня повідомили про ракетну небезпеку в 5 областях України.

Джерело: Telegram-канал Повітряних сил ЗСУ, мапа повітряних тривог

Деталі: Йдеться про Дніпропетровську, Кіровоградську, Черкаську, Херсонська, Миколаївська області.

На території цих областей оголошено повітряну тривогу.

Реклама:

Речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат раніше неодноразово наголошував, що українцям треба реагувати на всі сигнали тривоги, які надаються офіційними джерелами, і йти в укриття.

Оновлено: О 13.45 ПС повідомили про відбій.