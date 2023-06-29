Повітряні сили повідомили про ракетну загрозу для 5 областей
Четвер, 29 червня 2023, 13:26
Повітряні сили вдень 29 червня повідомили про ракетну небезпеку в 5 областях України.
Джерело: Telegram-канал Повітряних сил ЗСУ, мапа повітряних тривог
Деталі: Йдеться про Дніпропетровську, Кіровоградську, Черкаську, Херсонська, Миколаївська області.
На території цих областей оголошено повітряну тривогу.
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Речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат раніше неодноразово наголошував, що українцям треба реагувати на всі сигнали тривоги, які надаються офіційними джерелами, і йти в укриття.
Оновлено: О 13.45 ПС повідомили про відбій.