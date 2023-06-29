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Повітряні сили повідомили про ракетну загрозу для 5 областей

Валентина РоманенкоЧетвер, 29 червня 2023, 13:26
Повітряні сили повідомили про ракетну загрозу для 5 областей
скриншот

Повітряні сили вдень 29 червня повідомили про ракетну небезпеку в 5 областях України.

Джерело: Telegram-канал Повітряних сил ЗСУ, мапа повітряних тривог

Деталі: Йдеться про Дніпропетровську, Кіровоградську, Черкаську, Херсонська, Миколаївська області.

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На території цих областей оголошено повітряну тривогу.

Речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат раніше неодноразово наголошував, що українцям треба реагувати на всі сигнали тривоги, які надаються офіційними джерелами, і йти в укриття.

Оновлено: О 13.45 ПС повідомили про відбій.

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Теми: повітряна тривога
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