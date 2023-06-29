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Воздушные силы сообщили о ракетной угрозе для 5 областей

Валентина РоманенкоЧетверг, 29 июня 2023, 13:26
Воздушные силы сообщили о ракетной угрозе для 5 областей
скриншот

Воздушные силы днем 29 июня сообщили о ракетной опасности в 5 областях Украины.

Источник: Telegram-канал Воздушных сил ВСУ, карта воздушных тревог

Детали: Речь идет о Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Херсонской, Николаевской областях.

На территории этих областей объявлена воздушная тревога.

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Спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат ранее неоднократно подчеркивал, что украинцам надо реагировать на все сигналы тревоги, которые предоставляются официальными источниками, и идти в укрытие.

Обновлено: В 13.45 ВС сообщили об отбое.

Темы: воздушная тревога
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