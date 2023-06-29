Путін вийшов до ошалілого натовпу у Дербенті, раптово забувши про ковід

Російські пропагандисти показали, як диктатор Володимир Путін вийшов до ошалілого натовпу на площі у Дербенті під час візиту до Дагестану, президента країни-агресора не спинили санітарні обмеження, яких він дотримувався з початку пандемії Covid-19.

Джерело: "Meduza", пропагандисти "РИА "Ноовсти"

Деталі: Зокрема, пропагандистські ЗМІ поширили відео, на якому Путіна захоплено зустрічає натовп, бажаючи йому "здоров'я і 100 років життя".

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У той же час від початку пандемії ковіду Путін уникав особистих контактів. Журналістів перед зустріччю з президентом РФ саджали на карантин, а на переговорах Путіна з президентом Франції поставили чотириметровий стіл.

Прессекртар президента РФ Дмитро Пєсков пояснив, що Путін сам забажав привітати натовп зблизька, не дивлячись на рекомендації лікарів. "З одного боку, є рекомендації фахівців, але з іншого боку, є тверде рішення президента, коли він не міг відмовити цим людям, щоб не привітати їх", - пояснив він.