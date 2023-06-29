Путин вышел к ошалевшей толпе в Дербенте, внезапно забыв о ковиде

Российские пропагандисты показали, как диктатор Владимир Путин вышел к ошалевшей толпе на площади в Дербенте во время визита в Дагестан, президента страны-агрессора не остановили санитарные ограничения, которых он придерживался с начала пандемии Covid-19.

Источник: "Meduza", пропагандисты "РИА "Ноовсти"

Детали: В частности, пропагандистские СМИ распространили видео, на котором Путина восторженно встречает толпа, желая ему "здоровья и 100 лет жизни".

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В то же время с начала пандемии ковида Путин избегал личных контактов. Журналистов перед встречей с президентом РФ сажали на карантин, а на переговорах Путина с президентом Франции поставили четырехметровый стол.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что Путин сам пожелал поприветствовать толпу вблизи, несмотря на рекомендации врачей. "С одной стороны, есть рекомендации специалистов, но с другой стороны, есть твердое решение президента, когда он не мог отказать этим людям, чтобы не поздравить их", - пояснил он.